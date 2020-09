Nicu Marcu, președintele ASF: 'BVB trebuie să devină hub regional strategic pentru pieţele financiare din spaţiul sud-est european'

Bursa de Valori Bucureşti trebuie să devină un hub regional strategic pentru celelalte pieţe financiare din spaţiul sud-est european, a afirmat, luni, Nicu Marcu, preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), în mesajul transmis cu ocazia promovării Bursei de Valori Bucureşti la statutul de piaţă emergentă secundară.

"Înainte de toate, salut câştigarea statutului de piaţă emergentă de către bursa românească, o recunoaştere binemeritată a rolului şi a potenţialului pe care BVB le are. Suntem aici să marcăm nu doar această recunoaştere, dar mai ales momentul în care se deschid noi perspective, concrete, pentru dezvoltarea economiei româneşti. Piaţa de capital în ansamblul său, dar mai ales componenta de piaţă bursieră, sunt extrem de importante pentru stabilitatea pieţei financiare nebancare, datorită faptului că majoritatea entităţilor ce acţionează pe celelalte componente ale acestei pieţe deţin plasamente în instrumente tranzacţionate. Alături de Bursa de Valori Bucureşti, Depozitarul Central este cea mai importantă instituţie de infrastructură a pieţei de capital locale", a spus Nicu Marcu, într-un comunicat al ASF, potrivit agerpres.ro.

El a afirmat că piaţa de capital trebuie să ajungă un motor al economiei care oferă sursă de finanţare companiilor, precum şi un loc de investiţii pentru societăţile de asigurare, respectiv pentru fondurile de pensii, ceea ce poate conduce în mod direct şi indirect la creşterea economică a României.

"Dar piaţa de capital este un domeniu în care contează foarte mult nivelul şi intensitatea fluxurilor financiare şi de aceea mă refer acum şi la poziţionarea BVB în regiunea Europei de Sud-Est. Ce vedem la acest moment? Mai multe burse şi firme de investiţii vor să le crească business-ul (unii chiar se chinuie!!!), mai mulţi emitenţi ar dori finanţare pentru exploatarea oportunităţilor de dezvoltare şi câţiva investitori dornici să-şi construiască un portofoliu adecvat. Contează foarte mult valorile individuale şi sunt remarcabile, doar dacă sunt puse în valoare într-o construcţie integrată compatibilă cu cele mai bune practici internaţionale. Practic, trebuie să ne gândim să construim "agregate financiare" de anvergură", a spus Nicu Marcu.

Potrivit preşedintelui ASF, bursele din regiune ar trebui să realizeze, pe de o parte, o construcţie care să ofere emitenţilor de anvergură din regiune o sursă de finanţare eficace şi, pe de altă parte, să confere investitorilor internaţionali un confort investiţional adecvat aşteptărilor acestora.

"Toţi actorii instituţionali (intermediari, burse şi autorităţi) ar trebui să realizăm că de unii singuri nu vom putea face performanţă, iar BVB şi România, atât prin poziţia geografică, cât şi prin dimensiunea economică ar trebui să iniţieze sau să se ralieze oricărei iniţiative strategice de construcţie a unei pieţe agregate. Bursa de Valori Bucureşti trebuie să devină un hub regional strategic pentru celelalte pieţe financiare din spaţiul sud-est european. Prin atingerea acestui deziderat, Bursa de Valori Bucureşti va putea participa la dezvoltarea economiei la adevărata sa capacitate. Dar pentru acest lucru este nevoie de o lichiditate mai mare, iar aceasta se poate obţine prin oferirea de active de calitate şi o mai mare siguranţă participanţilor la piaţă. Toate acestea pot fi obţinute printr-o implicare mai activă a statului român la dezvoltarea acestui sector financiar", a declarat Nicu Marcu.

În comunicat se menţionează că, odată cu decizia FTSE Russell de a încadra BVB în categoria pieţelor emergente, Autoritatea de Supraveghere Financiară consideră că a fost atins obiectivul fundamental al proiectului strategic STEAM (Set of actions Towards Establishing and Acknowledgement of the emergent Market status). Acest proiect a fost demarat de ASF în luna august a anului 2014 şi a avut în vedere punerea în aplicare a unor măsuri pentru facilitarea reclasificării pieţei de capital din România, de la piaţă de frontieră la piaţă emergentă.

Piaţa de capital din România a fost inclusă în indicii furnizorului global de indici FTSE Russell pentru Pieţele Emergente începând din data de 21 septembrie 2020.

Furnizorul global de indici FTSE Russell a anunţat, pe 26 septembrie 2019, că România a fost promovată de la statutul de Piaţă de Frontieră la statutul de Piaţă Emergentă Secundară, iar decizia va deveni efectivă începând cu septembrie 2020.

În luna aprilie a acestui an, FTSE Russell a confirmat că România este pe cale să fie inclusă în indicii FTSE de pieţe emergente în cadrul revizuirii din septembrie 2020. Verificarea eligibilităţii pentru includerea în indici se bazează pe datele de tranzacţionare de la 30 iunie 2020. Pentru ca o companie să îndeplinească criteriul de lichiditate, aceasta trebuie să aibă o lichiditate mediană lunară de cel puţin 0,05% pentru minim 10 din 12 luni. Măsurarea lichidităţii, conform metodologiei FTSE Russell, se realizează pentru fiecare companie ca raport dintre mediana lunară a volumelor tranzacţionate zilnic şi numărul de acţiuni free float.

Pe baza calculelor Bursei de Valori Bucureşti (BVB) şi a valorilor curente privind numărul de acţiuni considerate free float, la sfârşitul lunii martie 2020, două companii româneşti sunt pe cale să fie incluse în indicii de Piaţă Emergentă ai FTSE Russell, respectiv Banca Transilvania (TLV) şi S.N. Nuclearelectrica (SNN).

Decizia FTSE Russell de promovare a României la statutul de Piaţă Emergentă de la cel de Piaţă de Frontieră a fost luată după ce ţara s-a aflat timp de trei ani pe lista de monitorizare.