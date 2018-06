Nicușor Gheorghe, fost șef serviciu în cadrul DGASPC Teleorman, condamnat la un an de închisoare cu suspendare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunțat o primă decizie în dosarul DGASPC Teleorman, în care Liviu Dragnea a fost judecat pentru instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, în legătură cu angajarea la DGASPC Teleorman a două persoane, care de fapt lucrau pentru organizaţia PSD.

Alături de Dragnea, în dosar au mai fost judecate 10 persoane.

Nicusor Gheorghe, fost sef serviciu in cadrul DGASPC Teleorman: fals intelectual, condamna la 3 luni inchisoare. Abuz în serviciu, un an de închisoare. Pedepasa finala: 1 an cu suspendare.