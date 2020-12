Nicuşor Bancu, după înfrângerea cu FCSB: 'Ne-am pierdut reperele, a fost debandadă totală'

Căpitanul CSU Craiova, Nicuşor Bancu, a declarat, vineri seară, că jucătorii şi-au pierdut reperele după golul doi marcat de FCSB la meciul din Liga I.

"Până să marcheze ei, am dominat meciul, dar e greu în fotbal dacă nu dai gol. După golul doi ne-am pierdut reperele, a fost debandadă totală. Noi am fost montaţi foarte bine, dar dacă marcam, alta era soarta meciului. Ocazii am avut, dar ei ne-au taxat. Poate dacă eram mai bine concentraţi în apărare, puteam să scoatem măcar un egal. Sperăm la CFR să nu pierdem", a declarat Bancu la Digisport.

Formaţia FCSB a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa CSU Craiova şi a urcat pe primul loc în Liga I.

Golurile au fost marcate de Man, în minutele 39 şi 55.

