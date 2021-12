Nicușor Dan anunță ce economie s-a făcut la buget, după ce a lăsat Bucureștiul într-un peisaj de Bacovia

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, neagă informaţiile potrivit cărora instalaţii luminoase ar fi rămas nefolosite în această iarnă, menţionând, însă, că primăria a cheltuit anul trecut 10 milioane de lei pentru iluminatul festiv, iar în acest an un milion de lei.

"Tot ce am avut, am scos. Nu am mai închiriat altele. Diferenţa de bani între anul trecut şi anul acesta este că atunci au fost 10 milioane, care erau deja comandate când am venit eu. Şi chiar lucrările erau începute. 10 milioane de lei - anul trecut, un milion - anul acesta. Cred că, în momentul în care spitalele îţi cer 300 de milioane şi tu nu poţi să le dai decât 200, este un pic ridicol să dai 10 milioane pe iluminat stradal. Asta e filosofia mea", a spus el, pentru B1Tv, informează Agerpres.Edilul general a menţionat că îşi doreşte ca evenimentele precum târgul de Crăciun sau iluminatul festiv să fie asigurate de firme de pe piaţa privată.Potrivit acestuia, în 2022, Arena Naţională va găzdui multe evenimente interesante."Şi pe iluminat, şi pe evenimente, vreau să mergem către piaţa privată. Există mulţi organizatori de evenimente şi am fost foarte aproape să organizăm un târg de Crăciun privat, în Piaţa Constituţiei - oameni care cu asta se ocupă şi pe care Primăria, prin toate evenimentele gratuite pe care le făcea, pur şi simplu i-a scos din piaţă. Şi există cereri, inclusiv pentru Arena Naţională, o să vedeţi multe evenimente foarte interesante care o să fie în 2022. Pur şi simplu noi trebuie să refacem cadrul, astfel încât toţi operatorii aceştia privaţi să vrea să vină în Bucureşti, să facă propriile evenimente. Chiar şi în anul aceasta am avut în puţine locuri nişte privaţi care au montat nişte luminiţe. Asta e direcţia în care vreau să mergem", a spus el.