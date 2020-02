Nicușor Dan anunță un prim termen pentru prezentarea candidatului unic al Opoziției pentru Primăria Capitalei

Nicușor Dan a anunțat că va propune ca alianța USR-PLUS să prezinte candidatul comun pentru Primăria Generală a Capitalei pe data de 30 martie. El a precizat că militează, de peste un an, să existe un candidat unic al Opoziției, potrivit Mediafax.

„Astăzi (duminică - n.r.) mă întâlnesc din nou cu candidatul PLUS, Vlad Voiculescu. Sper să avansăm negocierile pentru stabilirea candidatului unic al Opoziției la Primăria Capitalei. Militez pentru a avea un candidat unic al Opoziției de peste un an de zile. Miile de bucureșteni cu care am stat de vorbă pe stradă în ultimele săptămâni așteaptă din partea noastră să le dăm o soluție certă anti-Firea și anti-PSD. S-au scurs două săptămâni de la ultima întâlnire cu candidatul PLUS, aștept astăzi un răspuns la propunerea făcută de mine la acea întalnire”, a scris Nicușor Dan, duminică, pe Facebook.

El a venit cu o propunere privind calendarul desemnării candidatului comun al Alianței USR-PLUS.

Citește și: Suntem în alertă! Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimetelor a depistat carne de pui cu gripă aviară

„Astăzi mai fac un pas și vin cu o propunere clară de acțiuni și un calendar, pentru ca în maximum cinci săptămâni de azi înainte să avem stabilit candidatul comun.

1. 25 februarie-8 martie: realizarea a trei dezbateri la trei televiziuni cu audiențe relevante pe Municipiul București. Formatul dezbaterilor și moderatorul-jurnalist să fie stabilite în primele zile ale săptămânii următoare, în comun, de echipele noastre.

2. În paralel cu dezbaterile televizate, constituirea unei echipe de sociologi de prestigiu, independenți, agreați de ambele părți, care să determine cea mai relevantă metodologie, transparentă și auditabilă de sondare a publicului bucureștean. De asemenea, această echipă științifică va propune casele de sondaje din care să o alegem împreună pe cea care va conduce cercetarea sociologică.

3. 9-29 martie: realizarea cercetării sociologice după metodologia stabilită de echipa de sociologi agreați de ambele părți și publicarea rezultatelor.

4. 30 martie: prezentarea candidatului comun.

5. 1 aprilie: începerea strângerii de semnături.

Suntem pe ultima sută de metri și sper din adâncul inimii că oamenii politici ai Opoziției vor fi de data asta de partea bucureștenilor. Vă țin la current!”, a conchis Nicușor Dan.