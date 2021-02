Nicușor Dan, gest impresionant: le-a donat unor elevi o minge cu autograful lui Stefan Savic la Atletico Madrid

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a dăruit o minge cu autograful unei vedete a echipei Atletico Madrid unor elevi de la un club sportiv școlar. El a vizitat un club sportiv și le-a transmis copiilor să facă sport și să meargă la școală. Autograful de pe mingea dăruită de Nicușor Dan copiiilor este al fundașului central Stefan Savic. El se află la București deoarece marți seara echipa sa, Atletico Madrid, joacă pe Arena Națională, în Liga Campionilor, cu Chelsea Londra, arată Mediafax.

„Am fost astăzi la Clubul Sportiv Școlar nr. 6 din București, unde sunt antrenați 1000 de copii în 11 secții sportive. Pentru că azi se joacă la Bucureşti meciul Atletico - Chelsea, am transmis copiilor un mesaj din partea oaspeților noștri, însoțit de o minge cu autograful lui Stefan Savic, fundașul central al echipei. Mesajul oaspeților noştri şi mesajul meu a fost do sports and go to school”, a povestit Nicușor Dan pe Facebook.

Nicușor Dan a vizitat clubul sportiv deoarece dorește să încurajeze copiii să facă sport.

„Am declarat de mai multe ori că o prioritate pentru Primărie va fi susținerea sportului de masă, încurajarea copiilor să fie activi, să practice sportul. Am solicitat Ministerului Educației preluarea cluburilor sportive şcolare, pentru ca organizarea sportului pentru copii să fie făcută sistematic în Bucureşti”, a precizat primarul Nicușor Dan.