Nicușor Dan îi răspunde ministrului Sănătății, care a cerut menținerea restricțiilor în Capitală: 'Trebuie să respectăm legea, decizia a fost una formală'

Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, a declarat vineri, la B1 TV, că reuniunea de azi a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență prin care s-a decis relaxarea restricțiilor în București începând de luni a fost una pur formală, căci există o Hotărâre de Guvern care precizează clar ce trebuie făcut dacă rata de infectare cu coronavirus scade sub 3 la mia de locuitori. Practic, membrii Comitetului Municipal nu au făcut decât să constate scăderea incidenței sub prag și faptul că restricțiile trebuie relaxate, conform Hotărârii de Guvern.

Precizările lui Dan vin în contextul în care, înainte să se decidă relaxarea restricțiilor în Capitală, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a trimis o scrisoare Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență în care îi solicita menținerea măsurilor.

Ministrul avertiza că relaxarea poate duce la o creștere a numărului de infectări, mai ales că tulpina de coronavirus descoperită în Marea Britanie, mult mai contagioasă, a fost identificată și la noi.

Vlad Voiculescu sublinia în scrisoare că orice alte măsuri de relaxare luate în paralel riscă să pună în pericol redeschiderea școlilor în București.

„Indiferent de opinia pe care o are oricine, în primul rând trebuie să respectăm legea. Și de aici vine puțin confuzia care a fost în spațiul public, pentru că, în lunile de început ale pandemiei, martie -aprilie - mai, atributul Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, respectiv ale comitetelor județene erau mai largi decât sunt acum în lege, în sensul că la atingere anumitor indicatori, hotărârile CNSU și ale Guvernului spuneau că comitetele pot decide. Între timp, legislația a evoluat și acum prevederile sunt absolut clare, indicatorii sunt clar stabiliți și marja de apreciere a Comitetului Municipal e practic, pe această chestiune, inexistență. Noi ne-am întâlnit acolo și am făcut o formalitate. Am constatat că e o Hotărâre de Guvern, că aceasta spune că dacă indicele scade sub 3, noi trebuie să ne întâlnim după 48 de ore și nu avem altă variantă decât să facem acele relaxări. Ce am făcut noi acolo a fost o formalitate”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a precizat că, dacă specialiștii consideră că e necesar, Hotărârea de Guvern în cauză poate fi modificată pe viitor.

„E o dezbatere în societate, sunt tulpiniile astea noi, mai ales cea din Marea Britanie că e mai apropiată și a dus la creșterea numărului de cazuri în anumite state, dar eu cred că e bine, cadrul pe care îl avem acum e unul potrivit, în sensul că e Ministerul Sănătății, e acest Comitet național, INSP, toate trei instituții naționale și ele, cu experiența acumulată în aceste luni, au stabilit un cadru pentru gestionarea acestei pandemii care să se aplice uniform la nivel național. Pentru că e o situație recentă apariția acesor tulpini, dezbaterea trebuie să aibă din nou loc și dacă se apreciază de către specialiști, aceasta Hotărâre de Guvern trebuie modificată și noi, ca autorități locale, ne vom subordona”, a declarat Nicușor Dan.