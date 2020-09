Nicușor Dan o contrazice pe Gabriela Firea: Nu o să elimin subvenția la transportul public

Candidatul PNL-USR-PLUS la Primăria Capitalei, Nicușor Dan, a acuzat-o vineri la Antena 3 pe Gabriela Firea, primarul general, ca a spus minciuni despre el.

„Dna Firea a facut aseara niste informatii mincinoase. A spus ca voi elimina subventia la transportul public. Nu am spus asta niciodata. Dansa nu a platit o jumatate de miliard in 2019 si ii lipseste jumate de miliard si in 2020. Afirm cu tarie ca daca eu ajung primar, subventia o sa ramana. Daca Firea ramane primar, STB intra in faliment ca RADET.

A mai spus ca as vrea sa elimin ajutorul pentru persoanele cu dizabilitati. Nici vorba. Vreau sa fac ce nu s-a facut pentru persoanele cu dizabilitati, sa accesibilizez mijloacele de transport in comun, centre de zi, centre speciale pentru copii cu dizabilitati.

Nu trebuie sa minti in campanie. Astept o dezbatere fata in fata, pe care vad ca o evita”, a declarat Nicușor Dan.

Acuzațiile Gabrielei Firea

Gabriela Firea a afirmat în dese rânduri că, dacă Nicușor Dan va fi ales primar al Capitalei, călătorii vor plăti 6 lei pentru un bilet STB, iar prețul pentru agentul termic deveni insuportabil pentru bucureșteni.

„Sapă de lemn! Sărăcie lucie! Pauperizare accelerată! Asta va însemna „noul București”, în viziunea candidatului „Dreptei unite”. Bugetul și așa redus, a circa două milioane de bucureșteni, este în pericol, deoarece acest candidat a anunțat în nenumărate rânduri că va reduce substanțial sau chiar va anula subvențiile achitate luna de luna de către Primăria Capitalei, la transportul public în comun și termoficare”, a scris actualul primar general, pe Facebook.

Ea reamintește că, în prezent, un bilet de autobuz costă pe ruta urbană 1,3 lei, iar pe ruta regională 1,5 lei, prețuri subvenționate.

Fără subvenție, fiecare călător va plăti 6 lei. Iar un abonament lunar costă acum 50 de lei și va ajunge la 250 de lei. Un cost enorm, pentru majoritatea familiilor. Și în cazul agentului termic, situația este la fel de gravă. Să luăm doar un exemplu. Dacă acum o familie plătește pentru 3 persoane care locuiesc în 3 camere 200 de lei, factură fără subvenție va ajunge la 650 lei, a adăugat Gabriela Firea.

Edilul apreciază că soluția corectă față de bucureșteni, de a rezolva problemele financiare ale Capitalei, nu este cea propusă de candidatul partidelor „unite de dreapta”, ci alocarea de la Guvern a unui procent „decent” din Bugetul Național, potrivit contribuției.