Nicuşor Dan RĂBUFNEŞTE: 'Codul de Procedură penală îi leagă de mâini pe procurori şi îi protejează pe infractori'

Deputatul USR Nicuşor Dan spune că modificările aduse Codului de procedură penală îi protejează pe infractori şi nu fac decât să încurajeze activitatea infracţională în România, urmând ca pedepsirea celor vinovaţi să devină din ce în ce mai dificilă. Nicuşor Dan a prezentat, printr-un comunicat de presă transmis luni, 11 modificări din noul Cod de procedură penală care „le dau curaj infractorilor”, printre care posibilitatea ca suspecţii şi inculpaţii să participe la audierea martorilor, interzicerea publicării informaţiilor despre dosare penale în curs sau durata audierii care să nu depăşească şase ore, scrie News.ro.

„Codul de procedură penală îi leagă de mâini pe procurori şi îi protejează pe infractori. Codul de procedură penală pe care coaliţia PSD-ALDE se pregăteşte să-l treacă pe repede-înainte şi la Camera Deputaţilor, după modelul de la Senat, este un instrument creat cu scopul de a restrânge aria de acţiune a procurorilor şi de a-i favoriza pe inculpaţi şi infractori”, a transmis Nicuşor Dan luni, printr-un comunicat de presă.

El a prezentat 11 modificări din noul Cod de procedură penală care „le dau curaj infractorilor” - interzicerea publicării informaţiilor despre dosare penale în curs, măsură care se aplică inclusiv jurnaliştilor şi reprezintă, spune deputatul USR, o limitare a libertăţii de exprimare, imposibilitatea instanţei de apel de a dispune condamnarea în urma reaprecierii în fapt şi în drept dacă prima instanţă a dispus achitarea, acest lucru putând fi posibil doar în urma apariţiei unor elemente noi şi înlocuirea suspiciunii rezonabile cu indiciile temeinice.

„Este încălcat un principiu de drept, potrivit căruia temeinicia este verificată într-o fază ulterioară, prin coroborarea probelor, suspiciunea rezonabilă fiind suficientă pentru demararea cercetării. Este agresată limba română, suspectul nemaifiind persoana pentru care există o suspiciune, ci persoana pentru care există indicii temeinice că a săvârşit fapta”, spune Nicuşor Dan.

El explică, astfel, că pentru a proteja un martor nu mai este suficientă suspiciunea rezonabilă că este în pericol, ci sunt necesare indicii temenice, la fel şi în cazul unei percheziţii, în situaţia în care viaţa sau integritatea cuiva este în pericol – ea nu mai poate fi făcută dacă există doar suspiciuni. Acest lucru este valabil şi în cazul unei expertize toxicologice, pentru mandatul de percheziţie, pentru măsuri preventive sau în cazul cererilor de strămutare a judecării cauzei.

O altă modificare la care face referire Nicuşor Dan este condamnarea, care trebuie dovedită în integralitate prin probe şi nu dincolo de orice îndoială rezonabilă, dând exemplu cazul Elodiei Ghinescu. În ceea ce priveşte faptul că denunţul nu poate fi făcut decât în termende şase luni de la data faptei pentru a putea fi folosit de denunţător la reducerea pedepsei sale, deputatul USR spun că de cele mai multe ori, denunţătorul nu mai este în termenul de şase luni când este el însuşi cercetat şi poate folosi denunţul la reducerea pedepsei sale, deci este golită de conţinut instituţia reducerii pedepsei prin denunţ.

Nicuşor Dan mai spune alte modificări care vin în „ajutorul” infractorilor cele privind interzicerea folosirii înregistrărilor dintr-un caz care conduc la descoperirea altei infracţiuni, pentru dovedirea noii infracţiuni, precum şi posibilitatea participării suspecţilor şi inculpaţilor la audierea martorilor, caz în care martorii pot fi intimidaţi.

„Grija pentru inculpaţi este evidentă. Audierea nu poate dura mai mult de şase ore, putând fi reluată doar după o pauză de cel puţin 12 ore. Ulterior clasării de către procurorul de caz, procurorul ierarhic superior nu mai poate redeschide cauza pe interpretarea ei în fapt şi în drept, ci doar în situaţia apariţiei unor elemente noi. Deci, dacă procurorul de caz comite o eroare de apreciere în favoarea inculpatului, ea nu poate fi reparată din oficiu de prim procuror. Cercetarea in rem nu poate dura mai mult de 1 an, iar dacă după acest termen procurorul nu are suficiente probe pentru începerea urmăririi penale cu privire la persoană, este obligat să claseze. Prevederea contravine filozofiei termenului de prescriptive”, mai prezintă Nicuşor Dan alte modificări.

În plus, spune el, există şi o măsură luată „cu dedicaţie pentru Liviu Dragnea”, respectiv introducerea unui motiv nou de revizuire: dacă nu toţi judecătorii din complet au semnat hotărârea, se poate solicita revizuirea. Prevederea este în totala neconcordanţă cu practica instanţelor, spune deputatul.

Nicuşor Dan atrage atenţia că adoptarea acestor modificări va încuraja activitatea infracţională din România, ţara noastră urmând să devină un rai al infractorilor, în care pesepsirea celor vinovaţi va fi din ceîn ce mai dificilă.

„Adoptarea acestor modificări va încuraja activitatea infracţională în România, ţara noastră devenind un rai al infractorilor, în care pedepsirea celor vinovaţi va fi din ce în ce mai dificilă. Actuala coaliţie aflată la putere îşi urmează astfel pas cu pas planul de protejare a infractorilor, acesta fiind obiectivul principal al acestei guvernări”, transmite Nicuşor Dan.