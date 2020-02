Nicușor Dan și Vlad Voiculescu au negociat o soluție de compromis: 'Dacă nu ajungem la consens, toată lumea pierde'

Nicușor Dan și Vlad Voiculescu, cei doi candidați care se luptă pentru susținerea USR-PLUS la alegerile locale în cursa pentru Primăria Capitalei, au avut marți o întâlnire „pentru a găsi o cale de a avea un singur candidat al alianței la București”.

Alianța USR-Plus are nevoie de un candidat unic la București. De aceea, împreună cu Dan Barna, am inițiat o întâlnire azi între candidatul USR, Nicușor Dan, și candidatul Plus, Vlad Voiculescu, pentru a găsi o cale de a avea un singur candidat al alianței la București. Având în vedere sistemul de vot, uninominal într-un singur tur, unitatea este cheia succesului. Dacă alianța va avea un candidat unic, vom câștiga primăria, dacă nu va avea câștigă doamna Firea un nou mandat.

Problema alianței la București nu este că nu are oameni buni. Ba dimpotrivă, are prea mulți oameni buni. În cazul acesta, doi oameni extraordinari. Nicușor Dan este un om bun și USR are o datorie morală enormă către el. Fără el, USR n-ar fi existat și istoria recentă a României ar fi fost alta. Vlad Voiculescu este, de asemenea, un om foarte bun care și-a dedicat viața salvării oamenilor de suferință și îmbunătățirii sistemului de sănătate. Azi a fost o primă întâlnire. Vor mai fi și altele. Totul este să reușim să ajungem la un consens. Altfel toată lumea pierde”, a transmis pe Facebook liderul USR Bucuresti, Claudiu Nasui.

Vlad Voiculescu s-a declarat fericit de intalnire.

„Am avut astăzi o întâlnire cu Nicușor. Suntem în competiție, asta este clar, și nu este nimic rău în asta. Propunerea noastră de departajare este cea despre care s-a vorbit deja de nenumărate ori atât în Alianță cât și în public: cea a consultării publice (=alegeri primare) prin care sa fie stabilit candidatul Alianței cât mai rapid. Zeci de mii de oameni care să își susțină candidatul preferat în alegeri organizate de Alianță. O întoarcere la oamenii pe care vrem să îi reprezentăm și un start excelent pentru o campanie la Primăria Capitalei transparentă. Cu dezbateri și cu implicarea celor mai activi dintre cetățenii Bucureștiului. Așa cum se face în SUA (chiar astăzi se fac și la Democrați în New Hampshire). Așa cum s-a făcut acum câteva luni de Budapesta. Așa cum se face în țările în care alegerile oficiale sunt într-un singur tur.

Am vorbit de destule ori cu Nicușor, și în dezbateri și la diverse întâlniri. Nu pare să avem vederi foarte diferite despre ce ar trebui făcut în București. Posibil să avem diferențe asupra modului în care se fac și se conduc echipe. Da, avem diferențe de abordare. Dar nimic ce nu poate fi tranșat între oameni bine intenționați deschiși la dialog.

Una peste alta, m-am bucurat de întâlnire. Am stabilit împreună să ne vedem din nou până ajungem la cea mai bună soluție pentru bucureșteni. Cred că o să vă placă”, a scris Voiculescu dupa intalnire.