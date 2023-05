Nicușor Dan susține că încălzirea în București va funcționa 'rezonabil' după alegeri - Centralele de apartament vor fi interzise 'la un moment dat'

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că sistemul centralizat de termoficare din Bucureşti deserveşte 550.000 de apartamente, aproximativ jumătate din întreg oraşul, şi că ar fi ”o catastrofă pentru mediu” ca toate aceste apartamente să treacă la centrale termice proprii. Nicuşor Dan a subliniat că aceste centrale vor fi interzise.

Întrebat, marţi seară, la Digi 24, ce îi sfătuieşte pe cei care vor să renunţe la sistemul centralizat de termoficare şi vor trece pe centrale individuale pe gaz, Nicuşor Dan a subliniat că nu dă sfaturi, dar că acest lucru ar însemna o catastrofă.

„Nu dau sfaturi nimănui. Ce vreau să spun este că noi, în momentul de faţă, deservim 550.000 de apartamente, cam jumătate din Bucureşti e deservit de sistemul nostru centralizat. Ar fi o catastrofă pentru mediu ca cele 550.000 de familii să treacă brusc pe centrală pe gaz. Pentru că una este să ai sute de mii de centrale pe gaz care scot fumul la înălţimea noastră, la care locuim, şi alta e să ai 4 mari CET-uri la marginea oraşului care sunt calculate astfel încât, în funcţie de direcţia vântului, poluarea să nu se ducă înspre cetăţeni. Din punctul de vedere al administraţiei, menţinerea sistemului centralizat, eforturile pe care le facem, inclusiv subvenţia pe care o plătim, este complet justificată”, a subliniat Nicuşor Dan, potrivit news.ro.

Edilul a arătat şi cum şi-a propus să îmbunătăţească sistemul de termoficare din Bucureşti.

„Ce vom face în perioada următoare? Am făcut deja acea centrală provizorie la Titan. În anii '90 am avut şase centrale, două în sud, două în vest şi nouă în nord-est. O politică greşită le-a ras pe cele două din nord-est şi de aceea toată problema pe cartierul Aviaţiei şi pe ce înseamnă Sectoarele 2 şi 3. Acum am reuşit să echilibrăm sistemul cu acea centrală provizorie la Titan, mai vrem să punem una în zona Pipera ca să echilibrăm şi vrem să mai punem 20 de centrale mai mici pe capetele de reţea şi de asemenea plănuim să avem 20 de şantiere mari, în această vară, până în octombrie”, a spus Nicuşor Dan.

„În luna februarie a fost cea mai bună funcționare a sistemului de termie din ultimii ani. E important ca sistemul să funcționeze iarna, de aceea iarna nu se fac reparații, ca să nu afecteze și mai mult funcționarea sistemului. În februarie am avut zile întregi fără nicio avarie, ceea ce înseamnă că eforturile pe care le-am făcut au dat roade”, a susținut el.

„Când o să fie asta o situație generală? Probabil că în 2-3 ani. Când o să avem toată rețeaua de care nu ne-am ocupat 30 de ani refăcută complet? Probabil că în 10 ani. Dar o funcționare rezonabilă pentru oameni în 2-3 ani”, a mai spus Nicușor Dan.

El a adăugat că, la un moment dat, centralele individuale de apartament vor fi interzise.

„Centrala termică de apartament va fi interzisă la un moment dat”, a precizat edilul.