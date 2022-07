Nikola Jokic, contract record în valoare de 264 de milioane de dolari pe cinci ani cu Denver Nuggets

Sârbul Nikola Jokic, ales de două ori cel mai bun jucător al sezonului în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), a semnat un contract record, în valoare de 264 de milioane de dolari pe cinci ani, cu echipa Denver Nuggets, informează mass-media americană, citată de AFP, potrivit Agerpres.

Denver Post este una dintre numeroasele publicaţii care anunţă acest acord, cel mai mare din istoria NBA, la momentul debutului perioadei negocierilor pentru jucătorii liberi.Conform ziarului citat, această veste nu este una neaşteptată, în condiţiile în care Jokic (27 ani), ales cel mai bun jucător al sezonului regulat al ligii pentru al doilea an consecutiv, a anunţat anterior că nu este interesat de o plecare de la Denver, după înfrângerea suferită în play-off în faţa formaţiei Golden State Warriors.Chestionat în legătură cu oferta lui Nuggets, sârbul a declarat: "Desigur că voi accepta, pentru că îmi place cu adevărat această organizaţie şi îmi plac cu adevărat oamenii care lucrează aici".Ales de pe locul 41 la Draft-ul NBA din 2014, Nikola Jokic a devenit un superstar pe cât de discret, pe atât de indispensabil pentru Denver Nuggets. Jucătorul sârb a avut o ascensiune fulgerătoare în cele şapte sezoane ale sale în liga nord-americană, toate alături de Nuggets. El a fost selecţionat pentru All Star Game în al patrulea său sezon în NBA, iar în ultimele sezoane a fost desemnat MVP, după ce a înregistrat medii de 26,4 puncte în 2020-2021 şi 27,1 puncte în sezonul trecut.Prelungirea contractului lui Jokic a avut loc în aceeaşi zi în care Bradley Beal şi Washington Wizards au venit asupra unui acord pe cinci ani, care i-ar putea aduce jucătorului american până la 251 de milioane de dolari, conform Associated Press.