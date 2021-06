NN Group poartă discuții pentru preluarea unor divizii ale MedLife în valoare de 740 milioane de dolari

Grupul olandez de asigurări NN Group NV poartă discuţii pentru preluarea unei părţi din activele europene ale rivalului american Metlife Inc. pentru aproximativ 740 milioane de dolari, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea discuţiilor.

Potrivit surselor, un acord cu privire la subsidiarele MetLife din Grecia şi Polonia ar putea fi anunţat chiar săptămâna viitoare. Cu toate acestea nu a fost luată încă o decizie definitivă, existând posibilitatea ca discuţiile să eşueze sau să apară noi ofertanţi, au adăugat sursele, conform agerpres.

Discuţiile cu MetLife vin într-un moment în care NN Group NV este presat de unii investitori, precum fondul Elliott Investment Management, să creeze mai multă valoare pentru acţionari prin vânzarea diviziei sale de administrare a activelor.NN este o companie de asigurări şi managementul investiţiilor, activă în peste 18 ţări, cu o puternică prezenţă în Europa şi în Japonia. Grupul NN din România include activităţile NN Asigurări de Viaţă şi NN Pensii, companii lider pe pieţele de profil, şi NN Investment Partners, numărul patru în topul companiilor de administrare a fondurilor mutuale pe plan local.Grupul american MetLife, Inc., una dintre cele mai mari companii de asigurări de viaţă din lume. Înfiinţată în 1868, MetLife oferă, la nivel global, asigurări de viaţă, planuri de pensii, beneficii pentru angajaţi şi servicii de administrare a activelor. Cu aproximativ 100 de milioane de clienţi, MetLife are operaţiuni deschise în aproape 50 de ţări şi deţine poziţii de conducere în pieţe din Japonia, America Latină, Asia, Europa şi Orientul Mijlociu. În România, Metropolitan Life are peste 21 ani de activitate pe piaţa de asigurări de viaţă. 2,5 milioane de clienţi beneficiază de asigurări de viaţă şi pensii private obligatorii oferite de Metropolitan Life la nivel local.