Noaptea Cercetătorilor: Bucureştenii - aşteptaţi la observaţii astronomice, ateliere interactive, experimente

Bucureştenii sunt aşteptaţi vineri, între orele 16,00 - 22,00, în Parcul Izvor, la Rondul Bicicliştilor, pentru observaţii astronomice, ateliere interactive, spectacole cu roboţi, experimente cu ferofluide, concursuri, expoziţii organizate în cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni.

"În perioada 30 septembrie - 1 octombrie, cercetătorii din consorţiul ReCoNnect invită publicul larg să descopere lumea extraordinară a ştiinţei prin zeci de activităţi destinate minţilor curioase de toate vârstele, în cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022", informează un comunicat de presă al Universităţii din Bucureşti transmis marţi AGERPRES.

Anul acesta, evenimentul se desfăşoară sub patronajul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi prezintă activităţi dintre cele mai diverse, toate gravitând în jurul tematicii generale "New science, trends and results".

La Măgurele, evenimentul se desfăşoară, sâmbătă, 1 octombrie, între orele 14,00 - 21,00, în Piaţa Centrală a oraşului. Institutele de cercetare de pe platforma de la Măgurele trimit în piaţă cercetători care vor prezenta cele mai interesante trenduri în ştiinţă. Vor fi organizate concursuri, experimente live şi multe momente artistice.

Noaptea Cercetătorilor Europeni se desfăşoară anual în peste 300 de oraşe europene. Publicul larg va putea intra în dialog cu cercetători şi va putea urmări experimente spectaculoase, demonstraţii live şi conferinţe fascinante despre ştiinţă.

Activităţile consorţiului ReCoNnect se vor desfăşura la Bucureşti, Baia Mare, Bistriţa, Brăila, Buzău, Cluj-Napoca, Fălticeni, Focşani, Galaţi, Măgurele, Piteşti, Satu Mare, Suceava, Târgu Neamţ, Timişoara, precum şi în mediul rural în Geoparcurile UNESCO Ţinutul Buzăului şi Ţara Haţegului, Carpaterra, Oltenia de sub Munte.

Evenimentul de anul acesta este organizat de un consorţiu naţional din care fac parte Institutul Naţional pentru Fizică şi Inginerie Nucleară - Horia Hulubei, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, Institutul de Ştiinţe Spaţiale, Institutul de Fizică Atomică, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj, Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava şi Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi.

La nivelul Uniunii Europene, Noaptea Europeană a Cercetătorilor se înscrie în seria Acţiunilor Marie Sklodowska-Curie din proiectul-cadru Horizon Europe.