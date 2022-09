Noi arestări în cazul de corupţie şi mită legat de Jocurile Olimpice de la Tokyo

Autorităţile japoneze au decis marţi să prelungească arestul preventiv al lui Haruyuki Takahashi, fost membru al Comitetului executiv de organizare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, reţinând totodată alte trei persoane legate de o reţea de corupţie şi mită, într-un nou scandal legat de marele eveniment sportiv care a avut loc anul trecut în Japonia, informează EFE, potrivit Agerpres.

Takahashi, în vârstă de 78 de ani, a fost arestat pe 17 august, fiind suspectat că a primit o mită de la cunoscutul retailer de costume Aoki Holdings Inc, care a fost sponsor al JO de la Tokyo.Parchetul japonez a emis marţi un nou mandat de arestare împotriva lui Takahashi, după ce a găsit indicii că acesta a acceptat bani şi de la un editor japonez, Kadokawa, în valoare de 76 de milioane de yeni (circa 530.000 de euro), potrivit presei locale.Atât în acest caz, cât şi în cel al companiei Aoki, de la care Takahashi a primit 51 de milioane de yeni (370.000 de euro), banii ar fi fost livraţi fostului director în schimbul acordării unui tratament preferenţial ambelor firme în procesul de selecţie a sponsorilor JO 2020.Fost director general al celei mai mari agenţii de publicitate din Japonia, care a ajutat şi la organizarea Jocurilor (Dentsu), Takahashi a fost o figură cunoscută în lumea sportului nipon şi unul dintre oamenii cheie ai comitetului de organizare Tokyo-2020, căruia i s-a alăturat în iunie 2014, după la un an după victoria candidaturii capitalei japoneze.Parchetul japonez a mai dispus marţi arestarea unui fost director al Kadokawa, Toshiyuki Yoshihara, şi a lui Kyoji Maniwa, şeful unui departament al acestei edituri, al cărei sediu a fost percheziţionat de poliţişti.De asemenea, autorităţile l-au arestat şi pe Kazumasa Fukami, şeful unei firme de consultanţă, care se presupune că a fost implicat în acest dosarul de corupţie, fiind vizată totodată o altă companie de publicitate, Daiko Advertising, care ar putea face şi ea parte din reţeaua de mită.Corupţia ar putea ajunge chiar şi la fostul preşedinte al comitetului de organizare, Yoshihiro Mori, fost premier al Japoniei, al cărui rol în dosar se află sub controlul autorităţilor, relatează presa japoneză.Aceste noi arestări se adaugă unei lungi liste de scandaluri care au afectat Jocurile de la Tokyo şi au dus la plecarea mai multor personalităţi importante legate de organizarea evenimentului. Printre acestea se remarcă demisia, în 2019, a preşedintelui Comitetului Olimpic Japonez, Tsunekazu Takeda, implicat într-un caz de cumpărare de voturi între alte comitete naţionale, pentru a favoriza candidatura capitalei Japoniei sau cea a lui Yoshihiro Mori, din cauza unor comentarii sexiste controversate, cu doar cinci luni înaintea debutului competiţiei.