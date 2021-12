Noi cancelar german intră abrupt în lupta cu pandemia - Ce spune despre posibilitatea unei carantine de Crăciun

Cancelarul german Olaf Scholz a cerut flexibilitate în luarea măsurilor menite să combată pandemia de coronavirus, transmite duminică dpa, potrivit Agerpres.

"Nu trebuie să existe linii roşii, această pandemie ne-a arătat acest lucru. Trebuie să fim mereu gata să regândim totul, dacă circumstanţele o cer", a declarat Scholz pentru ediţia de duminică a tabloidului Bild.

Apoi - a adăugat noul cancelar german - trebuie să acţionăm rapid şi decisiv."Pentru ca spitalele să poată oferi suficiente paturi la terapie intensivă în pofida numărului mare de pacienţi cu COVID-19 tocmai am deblocat o sumă mare de bani. Şi interzicerea artificiilor în Ajunul Anului Nou are ca obiectiv să evite ca persoanele rănite (de focurile de artificii) să pună o presiune suplimentară pe camerele de urgenţă", a explicat el.Totodată, cancelarul german nu a respins categoric posibilitatea unei carantine de Crăciun. Răspunzând unei întrebări pe această temă, Scholz a spus: "Guvernul federal şi landurile tocmai au adoptat măsuri foarte rigide. Vom verifica zi de zi modalitatea în care sunt puse în aplicare şi dacă sunt suficiente".Potrivit lui Scholz, Germania nu este divizată între vaccinaţi şi nevaccinaţi. "Marea majoritate a cetăţenilor s-a vaccinat. Mulţi alţii vor s-o facă în curând, pentru că nu mai au rezerve", a considerat el.