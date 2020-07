Noi controverse în SUA - Un senator republican consideră sclavia 'un rău necesar'

Senatorul republican Tom Cotton a apreciat într-un articol de presă că sclavia în SUA a fost "un rău necesar", transmite Reuters potrivit Agerpres.

Într-un interviu publicat duminică de Arkansas Democrat-Gazette, din statul pe care îl reprezintă la Washington, Cotton a criticat iniţiativa ziarului New York Times de a plasa subiectul sclaviei în centrul cursurilor de istorie din şcolile americane. "Aşa cum au spus Părinţii Fondatori, a fost răul necesar pe care s-a clădit uniunea, dar uniunea s-a clădit, aşa cum a spus Lincoln, pentru a pune sclavia pe calea dispariţiei definitive", a explicat senatorul.Cotton este considerat un posibil candidat la preşedinţia Statelor Unite în 2024. El a făcut observaţia citată în cadrul descrierii unui proiect de lege pe care intenţionează să îl introducă joi în Senat şi care prevede că programa pentru şcolile primare şi gimnaziale promovată de New York Times sub denumirea de Proiectul 1619 nu poate beneficia de fonduri din taxele federale.Proiectul 1619, lansat anul trecut, la 400 de ani de la sosirea în America a primilor sclavi africani, consideră consecinţele sclaviei şi contribuţiile afro-americanilor esenţiale pentru istoria SUA."Trebuie să studiem istoria sclaviei şi rolul şi impactul acesteia asupra dezvoltării ţării noastre, fiindcă altfel nu ne putem înţelege ţara", a recunoscut Cotton. El a respins însă categoric prezentarea Americii drept "de la rădăcină, o ţară sistematic rasistă în esenţă şi irecuperabilă".Senatorul a afirmat ulterior că materialele de presă în care i s-a atribuit afirmaţia că sclavia este un rău necesar sunt "definiţia ştirilor false" (fake news). "Eu am spus că 'Fondatorii au văzut sclavia ca pe un rău necesar' ", a insistat el pe Twitter.Jurnalista Nikole Hannah-Jones, câştigătoare a premiului Pulitzer, i-a replicat în aceeaşi reţea socială reproducând citatul exact în formularea lui Cotton - "Aşa cum au spus..." - şi arătând că acel "aşa" exprimă acordul cu punctul de vedere respectiv.Ziarul New York Times a fost criticat anul acesta pentru publicarea unui articol de opinie semnat de Cotton, care cerea intervenţia armată la protestele de stradă împotriva rasismului şi a violenţei poliţiei. Scandalul creat a dus la demisia editorului secţiunii respective din ziar.