Noi masuri anuntate de Franta privind redeschiderea scolilor

Franta relaxeaza usor masurile de carantina dupa data de 11 Mai, prin masuri concrete care au fost detaliate de premierul Édouard Philippe, in fata Adunarii Nationale. Protejare, testare si izolare sunt axele pe care este construit planul guvernului francez. Strategia anuntata se refera la masuri concrete privind purtarea mastilor, inceperea scolilor, transporturi, comert si industrie. Premierul Frantei a fost ferm si a spus ca daca toate criteriile care permit relaxarea carantinei nu sunt indeplinite, atunci iesirea din izolare nu va mai avea loc pe data de 11 Mai.

Masurile anuntate sunt de Guvernul francez sunt:

- Scolile se deschid progresiv si pe baza de voluntariat. Primii care se vor intoarce in banci sunt cei de la gradinita si din clasele primare. Elevii de gimnaziu vor incepe de pe data de 18 Mai. Clasele nu vor avea mai mult de 15 elevi. Mastile sunt obligatorii pentru elevi si pentru personal, cu exceptia elevilor din clasele primare, care nu vor fi obligati sa le poarte. Lceele se vor redeschide la inceputul lunii iunie, numai daca analiza de la sfarsitul lunii mai va arata ca sunt indeplinite toate conditiile. Cresele se vor redeschide in grupe de cel mult 10 copii. Si aici purtarea mastilor pentru personal este obligatorie, nu si pentru cei mici.

- Peste 11 milioane de masti vor fi disponibile pentru populatie, iar 50% din costuri vor fi suportate de catre stat.

- Premierul spune ca dupa data de 11 Mai, Franta va face 700 de mii de teste pe saptamana. Factura va fi achitata de asigurarile de sanatate.

`Masurile care vor fi luate in a doua faza vor incepe pe data de 2 iunie si vor dura pana la vara. La sfarsitul lunii mai se va lua o decizie legata in special de deschiderea cafenelelor si restaurantelor`, a spus premierul francez. Competitiile sportive se amana pana in septembrie, a anuntat acesta

Speranta Anghel