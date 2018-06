Noi oportunități, pregatite de liceele din Capitală, pentru viitorii boboci

Liceele din întreaga ţară se pregătesc pentru admiterea elevilor claselor a IX-a, fiecare dintre instituții pregătind diferite beneficii atractive pentru viitorii boboci. În Capitală, directorii liceelor se laudă cu rezultatele foarte bune pe care le au elevii, dar şi cu activităţile extraşcolare, notează mediafax.

Printre cele mai căutate licee din Capitală, dar şi din ţară, rămân în continuare Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr", Colegiul Național „I.L. Caragiale” sau Colegiul Naţional "Sfântul Sava".

“Colegiul Național I.L. Caragiale este Şcoală Europeană de patru ori consecutiv, ceea ce înseamnă că este implicat în proiecte precum Erasmus de foarte mulţi ani, proiecte în care evident participă elevii. Fiind şcoală parteneră a Germaniei, instituţia are două clase bilingve, în care predau profesori germani şi unde copii pot să obţină înalta diplomă germană. Acest certificat le oferă dreptul să nu mai dea niciun examen pe teritoriul Europei dacă vor să studieze în străinătate. (...) Colegiul are un parteneriat cu Consiliul britanic, astfel are dreptul de a organiza examenele Cambridge în incinta şcolii, ceea ce este un avantaj pentru elevi. (...) Instituţia oferă numeroase activităţi extraşcolare: voluntariat, schimburi cu elevii în Olanda, Germania, Franţa. (...) De asemenea, Colegiul are şi un festival de teatru în limba engleză la care participă copiii. (...) Din septembrie vom avea zece clase de a noua, cinci clase de real şi cinci clase de uman. (...) La Bacalaureat anul trecut au promovat 99%, anul ăsta sperăm să fie 100%”, a declarat pentru MEDIAFAX, Andreea Bodea, directorul Colegiul Național I.L. Caragiale din Bucureşti.

Un alt liceu de top din Capitală este Colegiul Naţional "Sfântul Sava". Pentru anul de învăţământ 2018-2019, conducerea instituţiei pregăteşte opt clase de a IX-a, câte una de filologie, matematică-informatică în limba engleză şi ştiinţele naturii, iar cinci sunt la profilul real. De asemenea, reprezentanţii liceului spun că pregătesc numeroase activităţi pentru elevi.

“În acest an, preşedintele Klaus Iohannis ne-a onorat cu cea mai înaltă distincţie acordată unităţilor de învăţământ preuniversitar, ordinul „Meritul pentru Învăţământ”, în grad de Mare Ofiţer. Este o recunoaştere a modului în care liceul nostru contribuie la formarea tinerilor. Avem rezultate foarte bune. Rezultatele sunt confirmate de faptul că de ani întregi ocupăm locul I la admitere, pe ţară, nu pe Bucureşti. Avem locul I şi la rezultatele examenelor de Bacalaureat şi liceul nostru se află în lista instituţiilor care are elevi cu media 10 la examenele naţionale. (...) Liceul are profesori care sunt autori de programe, de manuale. Elaborează subiectele pentru examenele naţionale atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. (...) Avem o bogată activitate extraşcolară în care elevii noştri sunt implicaţi. Avem echipă de teatru şi susţinem anual un simpozion Eugen Ionescu. (...) Absolvenţii noştri sunt acceptaţi cu bursă la universităţile internaţionale. (...) Avem opt clase de a IX-a aprobate pentru acest an. Dintre acestea, una este la profil uman, adică la filologie, şase sunt de informatică/matematică, două dintre care sunt în limba engleză şi mai avem o clasă de ştiinţe. La clasa de matematică, anul trecut, ultima medie de admitere a fost 9.90”, a spus, pentru MEDIAFAX, Elena Crocnan, directorul Colegiului Naţional "Sfântul Sava" din Bucureşti.

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti le promite bobocilor din acest an diverse activităţi interesante şi profesori cu experienţă. Conducerea liceului va pregăti nouă clase de boboci, dintre care trei de matematică-informatică, trei de ştiinţele naturii, două de ştiinţe umaniste şi una de filologie.

“În afara programului obligatoriu pe care îl are fiecare liceu, oferim în plus un mediu organizaţional care reprezintă o familie. Aici, copiii nu vin cu teamă la ore, le sunt respectate drepturile, se implică în multe proiecte prin care contribuim la dezvoltarea creativităţii. Îi ajutăm să ofere tot ce au mai bun. (...) În acest an, vom avea nouă clase de a noua, dintre care trei de matematică-informatică, trei de ştiinţele naturii, două de ştiinţe umaniste şi una de filologie. (...) Anual organizăm un concurs de Ziua Europei. Copii aşteaptă cu nerăbdare această zi şi chiar se pregătesc cu mult timp înainte. Concursul este pregătit de elevi împreună cu dirigintele clasei şi este jurizat de profesori. (...) Este o competiţie strânsă, iar la final se va desemna o clasă câştigătoare, care va organiza proiectul anul viitor”, a declarat, pentru MEDIAFAX, directorul adjunct al Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr”, Ionela Neagoe.

Specialiştii în educaţie spun că părinţii trebuie să fie atenţi atunci când aleg liceul pe care îl vor urma copiii. Aceştia susţin că este important ca elevul să aleagă un liceu în funcţie de nivelul la care se află.

“Părinţii trebuie să ţină cont de nivelul la care se află copiii. Chiar dacă au luat o notă bună la examenul de capacitate, trebuie să se gândească bine dacă să meargă la liceul cel mai greu sau cel mai uşor. Trebuie să meargă la un liceu căruia poată să-i facă faţă. Trebuie să se uite la proximitatea faţă de casă. Sunt oraşe la care nu se poate alege, pentru că este doar un singur liceu. Însă atunci când sunt mai multe licee, părintele trebuie să se uite la proximitatea faţă de casă şi la nivelul copilului. Copiii aleg sigur şi în funcţie de pasiunile pe care le au sau se uită unde merg şi alţi colegi. Foarte important este ca un părinte să discute cu dirigintele ca să afle ce îi recomandă acesta. Eu cred că un diriginte poate să facă o recomandare în acord cu nivelul la care se află copilul”, a spus preşedintele Coaliţiei pentru Educaţie, Daniela Vişoianu.