Noi tensiuni în problema mega-Barajului pe Nil: Noul preşedinte al Uniunii Africane doreşte rezolvarea disputei

Preşedintele Republicii Democratice Congo, Félix Tshisekedi, s-a angajat duminică să caute o soluţie la disputa privind uriaşul baraj etiopian de pe Nilul Albastru în timpul mandatului său la preşedinţia prin rotaţie a Uniunii Africane (UA), notează AFP preluat de agerpres.

La finalul unui summit prin videoconferinţă al şefilor de stat şi de guvern africani, Félix Tshisekedi a declarat că există "voinţa de a pune în aplicare soluţii inovatoare care să conducă la soluţionarea paşnică a diferendelor dintre ţări, în special pentru a găsi soluţii la problemele care opun în prezent Egiptul, Sudanul şi Etiopia pe tema construcţiei Marelui baraj al Renaşterii de pe Nil" (GERD).



Sudanul, Egiptul şi Etiopia negociază fără succes de aproape un deceniu în legătură cu gestionarea şi umplerea rezervorului GERD pe care Addis Abeba l-a construit pe Nilul Albastru.



Proiectul lansat în 2011 urmează să devină cea mai mare hidrocentrală din Africa.



Barajul provoacă tensiuni în special cu Egiptul, ţară de peste 100 de milioane de locuitori, care este în proporţie de 97% dependentă de Nil pentru alimentarea cu apă şi care se teme că proiectul îi va reduce accesul la această resursă vitală.



Sudanul, care a avut parte de inundaţii soldate cu victime, speră că barajul va ajuta la reglarea debitului fluviului, dar a avertizat, de asemenea, că milioane de vieţi vor fi expuse unui "mare risc" dacă nu se ajunge la un acord.



Etiopia spune că energia hidroelectrică produsă de baraj va fi vitală pentru a răspunde nevoilor energetice ale celor 110 milioane de locuitori ai săi.



În iulie, Addis Abeba a anunţat că şi-a atins obiectivul de umplere a barajului pentru primul an şi a afirmat recent că va continua procesul, indiferent dacă există sau nu un acord cu privire la această problemă cu Egiptul şi Sudanul.



Khartoumul a avertizat sâmbătă că planul Etiopiei de a începe a doua fază de umplere a megabarajului de pe Nil constituie "o ameninţare directă la adresa securităţii naţionale sudaneze".



Félix Tshisekedi nu a precizat cum ar putea acţiona UA sub conducerea sa pentru a găsi o soluţie la această dispută. Ultimele discuţii purtate sub auspiciile UA s-au soldat cu un eşec.



Fluviul Nil, care are o lungime de aproximativ 6.000 de kilometri, este o sursă esenţială de apă şi electricitate pentru zece ţări din estul Africii.