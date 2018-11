Noi trageri la Loto - Premii uriașe puse în joc

TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE ROMANIA TV, IN CADRUL EMISIUNII “ROMANII AU NOROC”, INCEPAND CU ORA 18:15

Duminica, 25 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 22 noiembrie, Loteria Romana a acordat 12.606 castiguri in valoare totala de 888.226,54 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,71 milioane lei (aproximativ 3,2 milioane de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1,15 milioane lei (peste 247.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 2 milioane de lei (aprox. 426.000 de euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 277.000 de lei (aprox. 60.000 de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 45.500 de lei.

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 350.000 de lei (peste 75.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de aproximativ 166.000 de lei (peste 35.600 de euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La tragerea Noroc de joi, 22 noiembrie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 202.370,37 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din jud. Neamt si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si cinci variante la Noroc.

Jucatorii si reprezentantii mass media pot asista la tragerile loto. Inscrierile se fac la Biroul Comunicare si Protocol al C.N. “Loteria Romana” S.A. telefon 0372.137.351/e-mail pr@loto.ro.