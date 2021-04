Nomadland, premiul BAFTA pentru cel mai bun film

Industria filmului britanic şi-a desemnat, în noaptea de duminică spre luni, câştigătorii. Anul acesta, Gala BAFTA s-a desfăşurat virtual în două seri, nominalizaţii fiind prezenţi prin videoconferinţă. Nomadland a obţinut cele mai multe premii.

Nomadland, o dramă despre o femeie care locuieşte într-o dubiţă în vestul american după prăbuşirea financiară, a primit cele mai multe premii în cadrul ceremoniei Bafta Film Awards 2021

A obţinut patru premii, inclusiv cel mai bun film, cea mai bună actriţă şi cel mai bun regizor.

Chloe Zhao este a doua femeie care a câştigat premiul pentru cel mai bun regizor în 53 de ani de istorie Bafta.

Între timp, Sir Anthony Hopkins a câştigat cel mai bun actor pentru The Father, la 27 de ani de la ultimul său trofeu Bafta. Actorul ajuns la 83 de ani, joacă rolul unui bărbat care pierde controlul asupra realităţii.

Anthony Hopkins a spus că nu era în încăpere în momentul în care a fost anunţat drept câştigător „Stăteam aici pictând şi am auzit această veselie din camera alăturată”, a spus el după ceremonie. „M-am gândit, ce naiba s-a întâmplat? Am crezut că urmăresc un meci de fotbal. Şi au venit şi mi-au spus că am câştigat”.

Lista trofeelor atribuite în cadrul galei BAFTA 2021:

Cel mai bun film: „Nomadland” (regia Chloe Zhao)

Cel mai bun film britanic: „Promising Young Woman” (regia Emerald Fennell)

Cel mai bun regizor: Chloe Zhao („Nomadland”)

Cel mai bun actor în rol principal: Anthony Hopkins („The Father”)



Cea mai bunã actriţă în rol principal: Frances McDormand („Nomadland”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya („Judas and the Black Messiah”)

Cel mai bun scenariu original: „Promising Young Woman” (Emerald Fennell)

Cel mai bun scenariu adaptat: „The Father” (Christopher Hampton, Florian Zeller)

Cel mai bun film străin: „Another Round” (Thomas Vinterberg)

Cel mai bun documentar: „My Octopus Teacher” (Pippa Ehrlich, James Reeda)

Cel mai bun lungmetraj animat: „Soul” (Pete Docter, Dana Murray)

Cel mai bun debut al unui regizor, scenarist sau producãtor britanic: „His House” (Remi Weekes)

Cea mai bunã coloană sonoră: „Soul” (Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross)

Cea mai bunã imagine: „Nomadland” (Joshua James Richards)

Cel mai bun montaj: „Sound of Metal” (Mikkel E.G. Nielsen)

Cea mai bună scenografie: „Mank” (Donald Graham Burt, Jan Pascale)

Cel mai bun design de costume: „Ma Rainey's Black Bottom” (Ann Roth)

Cel mai bun machiaj/cele mai bune coafuri: „Ma Rainey's Black Bottom” (Matiki Anoff, Larry M. Cherry, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal)

Cel mai bun sunet: „Sound of Metal” (Jaime Baksht, Nicolas Becker, Phillip Bladh, Carlos Cortés, Michelle Couttolenc)

Cele mai bune efecte vizuale: „Tenet” (Scott Fisher, Andrew Jackson, Andrew Lockley)

Cel mai bun scurtmetraj britanic de animaţie: „The Owl and the Pussycat”

Cel mai bun scurtmetraj britanic: „The Present”

Cea mai bunã distribuţie: „Rocks” (Lucy Pardee)