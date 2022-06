Nopți albe la SAGA: Sute de mii de oameni din 85 de țări au fost prezenţi pe Arena Națională. Când va avea loc a treia ediție

Mai mult de 150.000 de oameni au fost prezenţi la cea de-a doua ediţie a SAGA Festival care avut loc în weekend, la Arena Naţională din Bucureşti. Organizatorii au anunţat că ediţia a treia va avea loc în perioada 23-25 iunie 2023.

Marshmello, Salvatore Ganacci, Tiesto, DJ Snake, Afrojack, Deadmau5, Timmy Trumpet, Fedde Le Grand, Black Coffee, Fisher, Meduza, Oxia, Hot Since 82 şi Sickick sunt doar câţiva dintre artiştii care au urcat pe scenele SAGA şi au încântat publicul cu show-uri speciale. Purle Disco Machine, Acraze, Camelphat, Da Tweekaz, Honey Dijon, Dom Dolla, John Summit şi Riton au venit pentru prima dată în România în acest weekend.

“Iubesc România şi publicul de aici. România e a doua mea casă”, a spus Salvatore Ganacci.

„Anul trecut, am fost încântat de întreaga experienţă SAGA şi abia aşteptam să revin anul acesta în România, la Bucureşti. Sper să lansez noul album până la finalul anului şi să mai adaug câteva piese. Colaborez cu câţiva artişti latino importanţi”, a spus Tiesto.

"Le mulţumim tuturor participanţilor care au fost alături de noi în aceste 3 zile, am fost sincer copleşit de numărul lor mare. Acest lucru ne motivează şi mai mult pentru a aduce o nouă ediţie extraordinară în 2023. Siguranţa festivalierilor primează pentru noi în fiecare eveniment pe care îl organizăm în România şi la nivel mondial. Ne luăm întotdeauna măsuri pentru a preveni incidentele de orice fel. De fiecare dată când realizăm un astfel de proiect, ma gândesc în primul rând la fiul meu, la protecţia şi siguranţa lui. Cred că orice părinte ar face aşa. În momentul în care consider că am creat ceva sigur pentru copilul meu, în mod firesc simt acelaşi lucru şi pentru fiecare alt participant la festival”, a spus Allan Hardenberg, CEO ALDA.

Timmy Trumpet i-a avut alături de el sâmbătă seară pe soţia şi pe părinţii lui, care l-au văzut pentru prima dată live pe scenă. "Iubesc România. Practic, şi eu sunt est-european, deoarece soţia mea este din Ungaria, un fel de a doua casă pentru mine. Iubesc românii. Vă iubesc”, a spus celebrul DJ-ul australian.

Oameni din 85 de ţări au fost prezenţi în weekend la SAGA şi s-au distrat alături de artiştii lor preferaţi şi de publicul din ţara noastră. Împreună au făcut parte dintr-o mişcare unică, iar la final au spus împreună: #WeAreSaga.

Au fost anunţate zilele pentru SAGA 2023 - 23, 24, 25 iunie.