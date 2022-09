Norvegianul Aksel Lund Svindal, dublu campion olimpic la schi, are cancer la testicule

Fostul sportiv norvegian Aksel Lund Svindal, dublu campion olimpic la schi, a anunţat că suferă de cancer la testicule. Svindal, în vârstă de 39 de ani, a explicat în social media tot ce i s-aa întâmplat în ultima perioadă din punct de vedere medical. “Ultimele săptămâni au fost diferite. Însă pot să spun săptămâni şi nu luni datorită asistenţei medicale extraordinare, norocului şi unei decizii bune. Îi sunt foarte recunoscător sistemului public de sănătate din Norvegia. Mulţumesc! Însă acum vreau să vorbesc despre acea decizie iniţială bună, scrie News.ro.

Am simţit o schimbare în corpul meu. Nu ştiam ce este sau dacă era ceva. Însă am decis să verific. Am mers la medic şi am fost rapid transferat la spital, unde au confirmat ce suspecta doctorul. Cancer laa testicule.

Investigaţiile şi operaţia au avut loc rapid. Şi deja după prima săptămână ştiam că prognosticul este foarte bun. Totul datorită deciziei de a merge la doctor imediat după ce am suspectat că era ceva în neregulă”, a precizat fostul sportiv.

Cancerul testicular este cel mai comun tip de cancer la bărbaţii sub 50 de ani, a precizat Svindal, îndemnându-i pe bărbaţii care simt că au probleme să meargă la medic.

Aksel Lund Svindal, campion olimpic în 2010 şi în 2018 şi de cinci ori campion mondial, s-a retras din activitatea sportivă în 2019.