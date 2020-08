Nou album muzical la 70 de ani de carieră - Cum își surprinde Shirley Bassey fanii

Cântăreaţa galeză Shirley Bassey va lansa, în a doua parte a acestui an, un album „personal” prin care va marca 70 de ani de carieră ,potrivit news.ro.

Albumul anunţat este descris ca „un mare final” şi este dedicat fanilor.

Starul britanic în vârstă de 83 de ani a lansat până în prezent 70 de discuri, care au fost vândute în peste 140 de milioane de copii, potrivit BBC.

Shirley Bassey a transmis: „Cântecele pe care le-am ales sunt toate foarte personale şi legate de viaţa mea. Sper că vor fi la fel şi pentru fanii mei”.

Decca Records a precizat că albumul va conţine muzică nouă, compusă special pentru Bassey, precum şi piese care îi vor reflecta cariera.

Înregistrările au avut loc la Londra, Praga, Monaco şi în sudul Franţei.

Între cele mai cunoscut piese ale lui Shirley Bassey se numără cele interpretate pentru trei filme „James Bond” - „Goldfinger”, „Diamonds Are Forever” şi „Moonraker”.

Cel mai recent album de studio al ei a fost „Hello Like Before”, lansat de RCA în 2014.

Shirley Bassey şi-a început cariera în adolescenţă, cântând în Cardiff, pe când lucra într-o fabrică. În 1959, a devenit primul solist galez cu o piesă pe primul loc în topurile britanice, cu „As I Love You”.

Recompensată cu numeroase distincţii, ea a fost şi primul artist distins cu Freedom of the City of Cardiff. În 2000, a primit titlul „Dame” pentru serviciile aduse artelor performative.