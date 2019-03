Nou atac al lui Dumitru Dragomir la Nicolae Stanciu - Nici ieri n-a fost grozav. Am jucat cu nişte desculţi

Nicolae Stanciu a răbufnit după meciul cu Insulele Feroe, câştigat cu 4-1, fiind deranjat de reacţia lui Dumitru Dragomir, care l-a criticat dur după eşecul din Suedia. Acum a venit rândul lui Dragomir să ofere o nouă replică potrivit mediafax.

Fostul şef al LPF spune că de patru ani aşteaptă ca Stanciu să facă un meci mare şi nu mai are pretenţii de la el.

Dragomir spune că Stanciu trebuia să fie un lider la ora aceasta: "După un meci bun, o să merg cu el să revedem jocul. Nici ieri n-a fost grozav. Am jucat cu nişte desculţi. În meciul cu Suedia trebuia schimbat. De patru ani îl aştept... acum îi aştept pe Hagi, Puşcaş, Drăguş. Cei de la U21 au şi viteza a patra, nu doar prima şi a doua. Stanciu e fotbalist bun. Echipa naţională are nevoie de el, însă nu e Stanciu de la care ne aşteptam. A ajuns la 25 de ani, trebuia să fie un lider. Să facă diferenţa în teren. Ianis Hagi a schimbat faţa jocului după ce a intrat. A făcut un dribling, a tras la poartă. Stanciu e jucător bun, dar nu are evoluţii extraordinare", a spus Dumitru Dragomir, pentru Digi Sport.

După victoria cu Insulele Feroe, din a doua etapă a preliminariilor pentru EURO 2020, Stanciu a pus piciorul în prag: "Am tot respectul pentru Dumitru Dragomir, dar e imposibil să spui că trebuia să fiu schimbat după 30 de minute dacă Ilie Dumitrescu face o analiză la televizor spune că am făcut o repriză bună. La fel, domnul Porumboiu a spus că am pasat, că am driblat în prima repriză...Am spus că-mi asum că am luat al doilea gol din cauza mea. OK, sunt vinovat! Luaţi prima repriză, mă uit cu oricine, nu zic că sunt cel mai bun după prima repriză, dar luaţi Instatul!"

Totul a pornit după Suedia - România 2-1, când Dumitru Dragomir l-a atacat pe Stanciu: "George Puşcaş trebuia lăsat tot meciul în teren, deşi Contra a făcut schimbări bune. Stanciu trebuia scos după 30 de minute. După 2-0, afară! Noi puteam să luăm uşor cinci goluri", a spus Dumitru Dragomir, la GSP Live.