Nou record al numărului de tranzacții la BVB: Peste 16.100 de ordine efectuate într-o singură zi

Investitorii prezenţi pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB) au realizat pe 25 ianuarie un nou record de tranzacţionare în ceea ce priveşte numărul de tranzacţii: peste 16.100 de ordine efectuate într-o singură zi, potrivit unui raport lunar al BVB, conform Agerpres.

Conform sursei citate, volatilitatea din pieţele internaţionale a cuprins în ianuarie şi piaţa de capital din România, iar activitatea investiţională s-a intensificat pe fondul accentuării incertitudinilor externe. Printre factorii care au influenţat decisiv pieţele de capital în ianuarie se numără reaşezarea unor strategii investiţionale după un an 2021 record, ceea ce s-a tradus prin recalibrarea unor poziţii deţinute anterior de investitori, escaladarea evenimentelor privind situaţia tensionată din Ucraina, precum şi reanalizarea aşteptărilor investitorilor în ceea ce priveşte o rată crescută a inflaţiei şi anticiparea direcţiei băncilor centrale de a creşte dobânda de referinţă.Piaţa de capital din România s-a conectat în ianuarie la aceste tendinţe, ceea ce a condus la creşteri record ale unor parametri de lichiditate ai Bursei de Valori Bucureşti (BVB). La acest capitol se remarcă numărul de tranzacţii, care a atins un nou record istoric în şedinţa de tranzacţionare din 25 ianuarie, când au fost realizate 16.106 tranzacţii cu toate tipurile de instrumente financiare la nivelul Pieţei Reglementate şi al Sistemului Multilateral de Tranzacţionare. A fost pentru prima dată când a fost depăşit pragul de 16.000 de tranzacţii la nivelul unei şedinţe bursiere. Recordul anterior fusese realizat în şedinţa din 24 august 2015, cu 15.981 tranzacţii.În interiorul pieţei, mişcări semnificative au fost realizate în luna ianuarie în ceea ce priveşte tranzacţiile cu acţiuni listate pe Piaţa Reglementată: valoarea acestor tranzacţii a crescut cu 158% comparativ cu luna ianuarie a anului anterior şi a depăşit 2 miliarde lei, echivalentul a 400 milioane euro. Creşteri semnificative ale valorii de tranzacţionare cu acţiuni au avut loc şi pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, acolo unde valoarea totală a acţiunilor tranzacţionate în ianuarie anul acesta a fost de 80 milioane lei, în urcare cu peste 50% faţă de nivelul de 53 milioane lei din ianuarie 2021.Valoarea medie zilnică de tranzacţionare realizată în ianuarie cu toate tipurile de instrumente financiare a depăşit 110 milioane lei (22,3 milioane euro) pe Piaţa Reglementată, reprezentând o dublare faţă de nivelul de 54 milioane lei (11 milioane euro) din ianuarie 2021. Acelaşi indicator de lichiditate pe SMT a arătat o creştere de 44% faţă de prima lună a anului anterior: de la 4,35 milioane lei la 6,26 milioane lei. Piaţa de capital din România a încheiat prima lună din an în teritoriu pozitiv: +1% pentru indicele BET, care include cele mai tranzacţionate 19 companii, şi +1,6% pentru indicele BET-TR, care include şi dividendele."Am început anul 2022 în forţă după ce anul anterior piaţa de capital a înregistrat mai multe recorduri. Rezultatele foarte bune pe care le obţinem se datorează acţiunilor depuse de către toţi stakeholderii implicaţi în piaţa de capital. Este meritul tuturor participanţilor la piaţă uniţi în jurul BVB pentru că împreună am făcut posibile o serie de performanţe fără precedent. Avem în faţă un an cu multe oportunităţi, dar şi cu provocări pe măsură. România are şansa de a se poziţiona ca un reper de stabilitate în regiune şi de a fi o destinaţie atractivă pentru sursele de capital. În plus, piaţa de capital din România este pregătită să facă faţă oricăror provocări şi a demonstrat acest lucru în multiple ocazii", a declarat Radu Hanga, preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti.Piaţa de capital din România a înregistrat anul trecut unul dintre cei mai buni ani din istorie. Astfel, valoarea cumulată a tranzacţiilor cu toate tipurile de instrumente financiare de pe Piaţa Reglementată a depăşit, în premieră, pragul de 20 miliarde lei, echivalentul a peste 4 miliarde euro. Acest nivel a fost cu 9,5% peste cel înregistrat la finalul anului 2020, când tranzacţiile totale ajungeau la 18,3 miliarde lei, echivalentul a 3,77 miliarde euro. Recorduri ale indicatorilor de lichiditate au fost înregistrate şi pe SMT. Valoarea totală de tranzacţionare cu toate tipurile de instrumente financiare a ajuns la 1,63 miliarde lei (echivalentul a 330 milioane euro), în creştere cu 253% comparativ cu nivelul de 460 milioane lei (echivalentul a 95 milioane euro) din 2020. Tot la finalul anului trecut, companiile româneşti listate la BVB au atins o valoare de piaţă record, de 161 miliarde lei, cu 44% peste capitalizarea raportată în ultima şedinţă de tranzacţionare din 2020."Suntem bucuroşi că una dintre priorităţile pentru 2022 pe care le-am anunţat chiar luna trecută a primit deja aprobarea Senatului României, iar proiectul urmează să fie dezbătut de Camera Deputaţilor. Simplificarea procedurilor fiscale pentru investitorii individuali prin introducerea sistemului de reţinere la sursă a taxelor pentru câştigurile de capital va facilita accesul românilor la piaţa de capital. Avem oportunitatatea istorică de a realiza în acest an unul dintre cele mai ambiţioase proiecte naţionale dedicate pieţei de capital, cel al Contrapărţii Centrale. Avem o oportunitate unică de a construi împreună un proiect românesc, care să dezvolte substanţial piaţa de capital românească. Într-un context internaţional cu multe provocări, salutăm implicarea tuturor stakeholderilor în acest proiect de unitate şi construcţie", a afirmat Adrian Tănase, directorul general al BVB.Bursa românească şi-a consolidat în 2021 rolul fundamental de platformă de finanţare a economiei româneşti: 23 de companii s-au listat la cota bursei într-un singur an, alte 27 de companii au emis obligaţiuni, iar statul român a atras prin ofertele primare de vânzare de titluri de stat Fidelis finanţări de peste 875 milioane în echivalent euro. În total, rundele de finanţare atrase de cele 23 de companii au ajuns la 234 milioane euro în 2021, iar cele 45 de emisiuni cu venit fix listate la BVB au atras finanţări de peste 1,8 miliarde euro.