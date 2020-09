Nouă linie de autobuz, inaugurată astăzi în Sectorul 4 (VIDEO/FOTO)

Începând de astăzi, locuitorii Sectorului 4 și nu numai au la dispoziție o nouă linie de autobuz STB, care va asigura transportul cetățenilor ce locuiesc în ansamblurile rezidențiale, construite în cartierul Apărătorii Patriei, mai exact, în zona cuprinsă între Șoseaua Berceni – Bd. Metalurgiei - Str. Turnu Măgurele.

Noua linie are indicativul 241 și urmează un traseu cu 17 stații. Patru autobuze vor circula zilnic pe această rută, în intervalul orar 05:00 – 23:00, la distanță de 10 - 11 minute, în orele de vârf, respectiv 20 de minute în afara acestor ore, având o capacitate de transport de aproximativ 6.500 de persoane pe zi. Pentru plata călătoriilor, care nu vor fi taxate în regimul unor curse speciale, călătorii pot folosi atât cardurile active ale STB cât și cardurile bancare direct la validator.

Pentru ca autobuzele să poată circula pe acest traseu, Primaria Sectorului 4, printr-o investiție de aproape 10 milioane de euro, a reabilitatat și modernizat 12 străzi - Dealul Cucului, Dealul Aluniș, Drumul Poștalionului, Drumul Binelui, Dealul Babei, Odei, Aurel Perșu, Ucea, Drumul Jilavei, Drumul Dealul Frumos, Str Tătulești, Aleea Călinești - transformandu-le în artere de circulație moderne, racordate la toate utilitățile (apă, canalizare, gaze, iluminat public). Dintre acestea, 6 străzi erau de pamânt. Lucrările, foarte complexe, au durat aprox. 6 luni de zile, timp în care s-au montat aproape 5 km de rețea apă/canal, 3,5 km conducte de gaze și 10 km de rețea de iluminat public cu LED.

Totodată, au fost reabilitați și asfaltați peste 10 km de drum carosabil și au fost amenajate trotuare pe o suprafață de aproximativ 25.000 de metri pătrați.

“Marcăm astăzi un pas uriaș pe care l-am făcut către dezvoltarea zonei de sud de Bucureștiului, zonă care, foarte mulți ani, nu a existat pe hartă. Practic, în urmă cu un an de zile, aici era pământ, iar oamenilor care locuiesc în această zonă, le lipseau condițiile minime pentru un trai într-o capitală a Uniunii Europene. Astăzi, discutăm despre o zonă urbanizată, în care avem toate utilitățile și mai mult decât atât, tocmai pentru că avem foarte multe obiective importante pentru comunitate, iar distanțele sunt destul de mari, avem și o linie de transport în comun. Într-un an de zile, am reusit să transformăm substanțial această zonă, în care nu exista scoală, grădiniță, creșă. Începând cu sfârșitul acestui an, aici vor fi date în folosintă o școală primară și un liceu. Iar lucrurile nu se vor opri aici. Ne dorim ca un număr cât mai mare de tineri să vină aici în Sectorul 4, unde avem soluții ca oamenii să trăiască și să muncească în conditii europene. “, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.