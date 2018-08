Noul atacant al FCSB nu a mai jucat de un an de zile

Basarab Panduru a comentat în stilul caracteristic transferul celui mai nou atacant al FCSB. Raul Rusescu e soluţia de avarie găsită de conducerea vicecampioanei, iar Panduru a „taxat” declaraţia lu Gigi Becali, care l-a criticat iniţial pe fostul atacant al lui Osmanlispor, informează mediafax.

Rusescu e o dorinţă mai veche a staff-ului tehnic al celor de la FCSB, chiar dacă a jucat ultimul meci pe 3 iunie 2017. Când situaţia atacantului s-a înrăutăţit la Osmanlispor, FCSB a intrat imediat pe fir, i-a propus un salariu de 20.000 de euro pe lună pentru revenirea în roşu şi albastru, însă tratativele au picat din cauza faptului că Becali l-a numit "băbăciune".

Fostul idol al tribunelor nu a mai jucat de un an o partidă oficială şi iniţial, când s-a pus problema transferului său, Becali nu a fost cele mai potrivite cuvinte. Panduru a comentat ultima achiziţie şi susţine că Raul va aduce un plus în atacul vicecampioanei României: ”Nu este cea mai bună revenire. Să îl faci băbăciune, să îl faci sperietoare, nu sunt cele mai potrivite cuvinte. Adică, practic ai adus o băbăciune sperietoare să îi sperii pe Coman, pe Moruţan, pe Tănase, pe Gnohere.... Bine, pe Gnohere nu îl sperii, că nu se sperie. Trebuie să iei o sperietoare mai mare ca să îl sperie pe Gnohere, şi mai fioroasă. Dar pe ceilalţi speri să îi sperie Rusescu.

Eu mă gândesc că ai luat un jucător care să vină să joace, să te ajute. Pentru că nu cred că e o mare problemă, pentru că am văzut jucători care nu au jucat doi ani de zile şi au venit şi au fost golgheteri la noi, în prima ligă. Deci nu e vreo mare problemă că Rusescu nu a jucat un an de zile. Adică nu avem toata ziua, bună ziua jucători din ăştia care acum un an au marcat goluri în Europa League contra lui Villarreal. Şi de la Osmanli, nu de la Beşiktas sau eu ştiu pe unde. Cred că l-ai adus să dea goluri, să joace fotbal, nu să fie sperietoare”, a comentat Panduru la Telekom Sport.