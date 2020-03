Noul coronavirus afectează industria de divertisment. Situația este dramatică

Netflix şi Disney au anunţat că își suspendă premierele şi producţia mai multor filme şi seriale TV din cauza Covid-19, iar marii organizatori de concerte live au anulat turneele din luna martie.

Compania Disney a anunţat însă că va lansa filmul de animaţie "Regatul de Gheaţă 2/ Frozen 2" duminică, cu trei luni mai devreme decât fusese programat, pe platforma sa de streaming, "pentru a oferi amuzament şi bucurie într-o perioadă de provocări",potrivit Mediafax.ro.

Totodată, compania a suspendat producţia unor lungmetraje, precum "Little Mermaid", şi a amânat premiera mai multor filme, ca "Mulan", care se preconiza a fi una dintre superproducţiile anului, "The New Mutants" şi "Antlers". De asemenea, au fost închise Disneyland, parcurile de distracţie ale companiei americane.

De cealaltă parte, compania americană Netflix a anunţat că va suspenda producţia de filme şi seriale TV în SUA şi Canada, pentru două săptămâni, potrivit The Guardian.

Epidemia Covid-19 a pus deja o mare presiune pe industria de de divertisment. În Australia şi SUA, un număr în creştere de producţii au fost suspendate.

Producţia unui film despre Elvis Presley, regizat de Baz Luhrmann, turnat în Queensland, Australia, a fost întreruptă după ce actorul Tom Hanks şi soţia sa, Rita Wilson, au fost diagnosticaţi cu noul coronavirus.

Show-urile de pe Broadway, New York, au fost suspendate până pe 12 aprilie, la fel şi numeroase seriale şi emisiuni live TV. Show-urile realizate de Jimmy Fallon, Stephen Colbert şi Seth Myers, filmate în New York, au fost suspendate până pe 30 martie, iar cele realizate de vedete precum Ellen DeGeneres, Jimmy Kimmel şi James Corden continuă fără tradiţionalul public în studio.

Printre serialele TV suspendate se numără "NCIS", "The Good Fight", "The Morning Show", cu Jennifer Aniston şi Reese Witherspoon, dar şi "Grey's Anatomy".

De asemenea, Tribeca Film Festival, un eveniment cofondat de actorul Robert de Niro, care urma să aibă loc în aprilie, la New York, a fost amânat.

În lumea muzicii, concertele live au fost amânate. Două dintre cele mai mari companii de divertisment din lume, AEG şi Live Nation, împreună cu alte câteva agenţii majore au suspendat turneele din luna martie. Printre artiştii care erau aşteptaţi să concerteze se numără Billie Eilish, Cher, Kiss, Post Malone, Chris Stapleton şi Rage Against The Machine.

În cazul infecţiei cu noul coronavirus, cei mai mulţi oameni prezintă simptome uşoare spre moderate, precum febră şi tuse. Însă, la persoanele mai în vârstă cu probleme medicale preexistente, virusul poate duce la suferinţe grave, inclusiv pneumonie, dar şi la deces.