Noul film al lui Pedro Almodóvar, 'Pain and Glory', va concura la cea de-a 57-a ediţie a New York Film Festival

Noul film al lui Pedro Almodóvar, 'Pain and Glory', va concura alături de alte 29 de lungmetraje la cea de-a 57-a ediţie a New York Film Festival (NYFF), pentru care regizorul spaniol a realizat afişul asupra căruia şi-a pus amprenta estetică, relatează miercuri EFE potrivit Agerpres.

Posterul pe care l-a creat pentru acest festival exclusivist prezintă o floare roşie, o culoare tipică pentru estetica "almodovariană", pe un fond negru şi înconjurată de pete de diferite culori, verde, albastru sau mov, peste care este scris numele festivalului şi numărul ediţiei."Pentru afişul de anul acesta al Festivalului de Film de la New York am folosit o fotografie pe care am expus-o la Marlborough Gallery. Petele de culoare peste care este scris textul sunt reminiscenţe ale unei secvenţe animate care apar în noul meu film, 'Pain and Glory', deşi pentru această versiune am ales nuanţe mai puţin aprinse", a explicat cineastul într-un comunicat emisă de Festival.Filmul considerat cel mai intim al lui Almodovar va fi prezent în competiţie alături de capodopere precum 'The Irishman' al lui Martin Scorsese, care va deschide festivalul, ultimul film al regretatei realizatoare Agnes Varda, 'Varda by Agnés' sau 'Motherless Brooklyn', al actorului Edward Norton.Alte două filme spaniole, 'Liberté', de Albert Serra, şi 'O que arde', de Oliver Laxe, participă la New York Film Festival care se va desfăşura în perioada 27 septembrie - 13 octombrie la Lincoln Center din metropola americană.Potrivit directorului Comitetului de selecţie, Kent Jones, "este tot mai greu să se realizeze filme ambiţioase în orice parte a lumii", prin urmare producţiile aflate în competiţie "sunt rezultatul unor artişti în spatele camerelor de filmare care luptă pe multiple fronturi pentru a prezenta o viziune şi a crea ceva nou"