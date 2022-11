Mult aşteptata continuare a blockbusterului regizorului James Cameron "Avatar" va fi lansat în cinematografele din China continentală la data de 16 decembrie, a anunţat miercuri 20th Century Studios, transmite Reuters.

"Avatar: The Way of Water" va fi lansat în China în aceeaşi zi în care va avea loc lansarea la nivel global a peliculei, a indicat studioul pe contul său oficial de pe reţeaua socială chinezească Weibo.

Lungmetrajul devine astfel unul dintre puţinele filme străine care intră pe piaţa din China în ultimele luni, printre celelalte numărându-se cel mai recent film din franciza "Minions" şi "Where the Crawdads Sing" de la Sony Pictures, informează Agerpres.

Pentru filmele străine nu este uşor să obţină acceptul pentru lansarea în China continentală din cauza cotelor stricte privind numărul de producţii internaţionale cărora le este permis să fie proiectate pe marile ecrane, multe dintre ele fiind blocate din cauza conţinutului considerat nepotrivit de autorităţile chineze de reglementare.

Producţii de succes de la Hollywood au avut recent dificultăţi în obţinerea autorizaţiei pentru a fi proiectate în China. Cele mai recente şase filme Marvel nu s-au bucurat de lansare în China, iar la începutul acestui an pelicula "Black Panther: Wakanda Forever" a fost la rândul său refuzată.

Examinarea mai atentă a filmelor de la Hollywood vine în contextul unei creşteri a numărului de studiouri de film din China care produc propriile versiuni ale blockbusterelor americane.

Filmele realizate în China, precum franciza "Wolf Warrior" şi succesul de anul trecut "The Battle at Changjin Lake", s-au dovedit populare în rândul publicului chinez dornic să vadă pe marele ecran mai multe producţii centrate pe ţara lor.

După ce încasările obţinute în urma proiecţiilor filmelor pe piaţa din China au depăşit pentru prima dată vânzările de bilete la cinematografele din Statele Unite, în 2020, piaţa de film din ţara asiatică a fost afectată de restricţiile asociate COVID-19. Cinematografelor din China li se solicită frecvent să îşi suspende funcţionarea sau să îşi limiteze capacitatea.

În condiţiile în care numărul cazurilor de COVID-19 continuă să crească, locuitorii din multe oraşe din China renunţă să meargă la cinematografe.

Suma totală de la box office-ul din China din acest an a atins doar 28,27 miliarde de yuani (4 miliarde de dolari), conform aplicaţiei de specialitate Dengta, notează Reuters. O scădere bruscă comparativ cu cele 64,15 miliarde de yuani din 2019 sau chiar şi cei 47,04 miliarde de yuani de anul trecut.