Noul fotbalist al FCSB, Iulian Cristea: 'Am visat de mic să ajung la această echipă'

Noul fotbalist al FCSB, Iulian Cristea, a declarat că se bucură că transferul său de la Gaz Metan Mediaş s-a realizat acum şi că speră să se integreze cât mai repede, informează News.ro.

"Faptul că am venit încă de acum mă bucură nespus. Am visat de mic să ajung la această echipă, pe care am iubit-o dintotdeauna! Sper să mă integrez cât mai bine şi mai repede în colectiv, să am evoluţii bune şi să-mi ajut colegii în îndeplinirea obiectivelor", a spus Cristea pentru fcsb.ro.

Cristea a semnat un contract pe cinci ani şi jumătate. Fundaşul, care va purta numărul 17, s-a alăturat lotului pregătit de Mihai Teja. El va debuta la FCSB în play-off-ul Ligii I, deoarece în ultima etapă a sezonului regulat este suspendat.