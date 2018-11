Noul ministru delegat pentru Afaceri Europene, în lacrimi: 'Regret profund pierderea unui prieten'

Noul ministru delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul ambasadorului Mihnea Constantinescu

“Trecerea în neființă, mult prea devreme, a Ambasadorului Mihnea Constantinescu este o pierdere pentru cei care l-au cunoscut și l-au prețuit. Ambasadorul Mihnea Constantinescu a fost un coleg, un mentor și un om deosebit, care a știut să-și pună amprenta în mod pozitiv asupra celor cu care a colaborat. Am fost personal martor la modul în care Mihnea Constantinescu a influențat decisiv marile bătălii ale diplomației românești. Consider un privilegiu că, în activitatea mea profesională, am fost coleg de generație cu el. Regret profund pierderea unui prieten și voi continua să prețuiesc prietenia sa pentru totdeauna. Sincere condoleanțe familiei sale. Dumnezeu să-l odihnească!”, este mesajul lui Ciamba.