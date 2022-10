Noul record european al britanicei Eilish McColgan la 10.000 m nu a fost validat

Noul record european stabilit la începutul lunii de atleta britanică Eilish McColgan în proba de 10.000 m pe şosea, cu prilejul concursului Great Scottish Run de la Glasgow, nu a fost validat, din cauză că traseul a fost găsit mai scurt cu 150 m, au anunţat organizatorii scoţieni, citaţi de Reuters, potrivit Agerpres.

McColgan, campioana de la Jocurile Commonwealth din acest an, a alergat cursa din 2 octombrie cu timpul de 30min18sec, nou record european şi britanic, dar organizatorii au spus că traseul ''nu a fost prezentat în conformitate cu planurile convenite anterior'' şi şi-au cerut scuze alergătoarei scoţiene şi celorlalţi participanţi. Greşeala a fost de natură umană, au mai precizat organizatorii.McColgan, 31 ani, rămâne deţinătoarea vechiului record european, de 30min19sec, stabilit în mai la Great Manchester Run.''Erori umane au loc. Organizatorii s-au scuzat. S-au simţit aşa de stânjeniţi. Dar nu am cuvinte rele de spus. Am alergat doar cu o secundă mai repede la Glasgow decât la Manchester, la începutul acestui an, aşa că asta chiar nu îmi schimbă anul. Am avut sentimentul că a fost mai scurt... Sunt obişnuită cu alergarea de 10.000 m, ştiu ritmul, distanţa, şi nu am simţit că am scos un 30min18sec. Nu am avut acel ritm. Deci nu a fost o mare surpriză pentru mine'', a spus atleta scoţiană.În 2016, tot la Glasgow, organizatorii au făcut o altă greşeală în măsurarea parcursului în proba de semimaraton, găsit cu aproape 150 m mai scurt.În acest an, McColgan a mai cucerit o medalie de argint la 10.000 m şi una de bronz la 5.000 cu prilejul Europenelor în aer liber de la Munchen. Anul trecut, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, ea s-a clasat a noua în finala de la 10.000 m.