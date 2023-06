Noul Spital Județean de Urgență Sibiu va fi finanțat din fonduri externe. Daniela Cîmpean: Nu va îndatora în niciun fel cu vreun împrumut bugetul CJ Sibiu

Construcția Noului Spital Clinic Județean Sibiu se va face cu fonduri din Programul Operațional Sănătate, a anunțat vineri conducerea PNL Sibiu.

Consiliul Județean Sibiu urmează să depună cererea de finanțare pentru construirea Noului Spital Județean de Urgență la valoarea integrală, după ce Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență (OUG 55/8 iunie 2023) care permite finanțarea din fonduri externe nerambursabile și din împrumuturi naționale a proiectelor de infrastructură spitalicească cu valori între 5 milioane și 500 milioane de euro.

Anunțul a fost făcut vineri de președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean și de liderul PNL Sibiu, Raluca Turcan.

Daniela Cîmpean: Întregul proiect va putea fi finanțat prin Programul Operațional Sănătate

Proiectul Noului Spital din Sibiu are o valoare sub limita maximă de 500 milioane de euro și va putea fi astfel finanțat integral din POS Operational (Programul Operațional Sănătate), conform unei ordonanțe de urgență adoptată joi de Guvernul României. Suma integrală va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile, contribuție națională din împrumut BEI și contribuție de 2% din CJ Sibiu.

”Proiectul noului spital județean Sibiu are o valoarea de sub 500 de milioane de euro, fără TVA, care va putea fi finanțată integral din acest program, conform Ordonanței care prevede că această finanțare se va face din fonduri externe nerambursabile, contribuție națională asigurată inclusiv prin împrumut BEI, plus 2% contribuția CJ. Vreau să subliniez că, contribuția națională și împrumutul BEI se referă la împrumut făcut de Guvernul României, prin urmare nu va îndatora în niciun fel cu vreun împrumut bugetul CJ”, a anunțat Daniela Cîmpean.

Raluca Turcan: ”Există o puternică susținere din partea sibienilor pentru acest proiect”

Finanțarea include construcția de spital noi, dotarea cu echipamente medicale și măsuri de digitalizare și tranziție verde.

”Sibiul va avea un nou spital clinic județean. Am mai spus asta și o repet și astăzi pentru că știu există intenție politică în acest sens, există colaborare între instituțiile locale și cele centrale și există o puternică susținere din partea sibienilor pentru acest proiect.

Este rezultatul unui proiect bun realizat de conducerea Consiliului Județean și de specialiștii de acolo și datorat unirii eforturilor mai multor instituții. Amintesc aici de Guvernul României care începând prin memorandumul emis în perioada în care eram vicepremier, precum și prin decizia de joi a făcut posibilă finanțarea proiectului.

Amintesc de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, titularul proiectului de implementare a proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, amintesc de Ministerul Sănătății și de Ministerul Justiției pentru acordarea avizelor necesare”, a declarat Raluca Turcan, președinte PNL Sibiu.

Săptămâna viitoare se încheie licitația pentru construcția spitalului

Licitația pentru desemnarea constructorului Noului Spital Județean din Sibiu urmează să se încheie în săptămâna viitoare, potrivit anunțului CJ Sibiu. După semnarea contractelor de finanțare, Consiliul Județean Sibiu va fi prima instituție care va putea începe efectiv lucrările de construcție a unui nou spital regional.