Novak Djokovic a mărturisit că are 'inima frântă' după ce fostul său antrenor Boris Becker a fost condamnat la închisoare

Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul unu mondial, a mărturisit că are "inima frântă" după ce fostul său antrenor Boris Becker a fost condamnat la închisoare de justiţia britanică, săptămâna trecută, informează Reuters, citat de Agerpres.

"Este un prieten, un prieten de lungă durată, mi-a fost antrenor timp de trei, patru ani. Cineva pe care îl consider apropiat în viaţa mea, a contribuit foarte mult la succesul eu în carieră. Am inima frântă şi nu ştiu ce să spun. Nu vreau să intru în detaliile verdictului pentru că nu pot, dar ca prieten sunt foarte trist pentru el şi nu sunt multe de spus. Sper doar să treacă peste această perioadă prin care trebuie să treacă în închisoare, iar atunci când va ieşi să îşi poată trăi viaţa, nu ştiu dacă putem folosi cuvântul normal, pentru că viaţa lui se va schimba cu siguranţă", a declarat Djokovic, duminică, în cursul unei conferinţe de presă la Madrid."Deci nu ştiu cum vor decurge lucrurile, însă mă rog pentru el. Să sperăm că va fi fi bine în ceea ce priveşte sănătatea, sănătatea mintală, pentru că probabil asta va fi cea mai grea parte", a adăugat jucătorul sârb, principalul favorit al turneului Masters 1.000 ATP din capitala Spaniei.Boris Becker, cel mai tânăr jucător care a câştigat turneul de la Wimbledon, în 1985, când avea doar 17 ani, a fost condamnat vineri la doi ani şi jumătate de închisoare după ce a fost găsit vinovat în special că a ascuns 2,5 milioane de lire sterline (3 milioane de euro la cursul actual) în active şi împrumuturi pentru a nu-şi plăti datoriile.Germanul, care are în palmares şase titluri de Mare Şlem, fusese declarat în faliment în 21 iunie 2017 din cauza unui împrumut de 3 milioane de lire sterline (3,5 milioane de euro) făcut la o bancă privată şi nereturnat. Fostul campion a fost acuzat că a ascuns bunuri în valoare de milioane de lire sterline, inclusiv două trofee cucerite la Wimbledon, pentru a evita să îşi achite datoriile.