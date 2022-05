Novak Djokovic ştie că 'trebuie să fie răbdător' pentru a-şi regăsi ritmul competiţiei: Lipsa de meciuri îmi afectează capacitatea de a juca la un anumit nivel

Liderul mondial Novak Djokovic ştie că "trebuie să fie răbdător" pentru a-şi regăsi ritmul competiţiei, după cum a explicat el duminică la Madrid, după un prim trimestru aproape fără competiţie şi marcat de expulzarea sa din Australia, ca urmare a refuzului de a se vaccina împotriva Covid-19, relatează AFP, citat de Agerpres.

După Monte Carlo (eliminare la debut) şi Belgrad (finală), turneul ATP Masters 1.000 spaniol este al treilea său turneu de la revenirea în circuit în luna aprilie."La Belgrad aş fi putut fi eliminat chiar de la primul meci şi totuşi am jucat patru partide de trei seturi, care fiecare au depăşit două ore şi jumătate. Căutam să joc meciuri, să petrec timp pe teren, ceea ce am şi făcut. Desigur, nu mi-a plăcut modul în care am terminat turneul în al treilea set (al finalei, pierdut cu 0-6 contra lui Rublev). A fost similar cu ce s-a întâmplat la Monte Carlo. Fizic, eram la capătul energiei. Dar am apreciat loviturile mele, chiar dacă încă nu sunt la cel mai bun nivel al meu. Este un proces de durată, trebuie să am răbdare", a spus Djokovic."Lipsa de meciuri îmi afectează capacitatea de a juca la un anumit nivel şi de a performa, dar aici a fost vorba de boala de care am suferit cu o săptămână înainte de Monte Carlo. Probabil au rămas urme în organismul meu, care au reapărut atunci când am forţat fizic", a adăugat el.