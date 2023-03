Novak, după ce a fost la Ora Guvernului: Am demonstrat că pe toate aceste puncte, pe care mi-au fost aduse acuzaţii şi am fost supus unor atacuri la persoană

"Am fost în Parlament, la Ora Guvernului, pentru a aduce clarificări pe unele subiecte care au apărut în ultimul timp în spaţiul public. Am dat curs acestei invitaţii deoarece cred într-o dezbatere transparentă, în spiritul democraţiei şi al unei bunei funcţionări a organismelor care ar trebui să-i reprezinte pe cetăţeni.

Am clarificat că:

- Mecanismele Ministerului Sportului privind conflictele de interese sunt funcţionale

- Toate premierile, inclusiv cele acordate membrilor staff-ului meu, din perioada mea ca sportiv, au fost acordate în condiţiile legii

- Renta viageră este un drept al sportivilor medaliaţi şi îmi este acordată în baza rezultatelor sportive. Când voi redeveni activ şi mă voi legitima, voi urma toate procedurile care se impun, inclusiv oprirea rentei.

- Ne considerăm patrioţi şi vorbim despre legi, fără a le încadra în ţintele bugetare, dar nu susţinem ceea ce ar fi cu adevărat un semn de normalitate - legea 40% care ar sprijini sportivii români.

Am demonstrat că pe toate aceste puncte, pe care mi-au fost aduse acuzaţii şi am fost supus unor atacuri la persoană josnice, lansate de către unele grupuri, nu am avut nimic de ascuns şi am acţionat conform prevederilor legale.

Cred că trebuie să învăţăm să fim toleranţi şi să ne respectăm unii pe alţii. Nu în ultimul rând, trebuie să facem din sport o prioritate naţională!", a scris Novak pe Facebook.