Nu ai voie să iei gol în ultima secundă, a declarat portarul Scuffet (CFR) după meciul cu Lazio

"Nu am putut păstra tabela intactă până la pauză. Ar fi fost bine pentru noi, dar nu ai voie să iei gol în ultima secundă'', a spus Scuffet, care s-a remarcat în mai multe situaţii pe Stadio Olimpico, dar nu a putut face nimic la golul lui Lazio.''Lazio este o echipă foarte bună şi nu s-a simţit că a jucat în zece oameni. Nu va fi uşor, dar cred şi noi am avut ocazii. Nu e niciodată bine să pierzi, în fotbal totul este despre victorie. Nu cred că am jucat rău, dar acum trebuie să ne gândim la meciul de campionat de duminică, să revenim pe primul loc în clasament. Până la urmă a fost doar un meci", a mai spus Scuffet.CFR Cluj a fost învinsă de Lazio cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadio Olimpico din Roma, în prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Europa Conference League la fotbal.Unicul gol al partidei a fost reuşit de Ciro Immobile (45+4). Lazio a jucat din min. 15 în zece oameni, după eliminarea lui Patric.Manşa secundă va avea loc la Cluj-Napoca, în data de 23 februarie.