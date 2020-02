Nu există motive pentru anularea Congresului Mondial al Telefoniei Mobile de la Barcelona (oficiali spanioli)

Oficialii spanioli din domeniul sănătăţii au precizat miercuri că nu există motive pentru anularea Congresului Mondial al Telefoniei Mobile (MWC) de la Barcelona pe fondul temerilor legate de epidemia cu noul coronavirus, chiar dacă giganţii telecom s-au retras de la eveniment, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Alba Verges, responsabil cu sănătatea în Guvernul regional, a declarat într-o conferinţă de presă: "Nu există niciun motiv pentru a anula vreun eveniment în Barcelona, cum ar fi Congresul Mondial al Telefoniei Mobile".Ministrul Sănătăţii, Salvador Illa, a afirmat că obiectivul Executivului îl reprezintă protejarea sănătăţii cetăţenilor şi, dacă va fi necesar, vor fi luate măsuri suplimentare.Printre companiile care au anunţat că nu vor merge de teama coronavirusului la congres se află Deutsche Telekom, Vodafone, Nokia, Intel, Intracom Telecom, Sony, LG, Ericsson, Amazon, NTT Docomo, Umidigi, Nvidia, Gigaset, Cisco Systems Inc, Sprint Corp şi Facebook.Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că şi Orange li se va alătura, deşi compania franceză nu a luat o decizie finală.Toate companiile care nu vor participa la târg au menţionat motive de securitate pentru a-şi anula prezenţa la evenimentul ce reuneşte mii de participanţi şi numeroase firme care îşi vor prezenta produsele.Asociaţia Mondială a Operatorilor (GSMA) a convocat o reuniune a boardului pentru ziua de vineri, la care se va discuta o posibilă anulare a ediţiei din acest an a Congresului Mondial al Telefoniei Mobile de la Barcelona, după ce mai multe companii importante din sector au decis să nu mai participe la eveniment pe fondul epidemiei de coronavirus, a declarat, pentru Reuters, o sursă din industria de telefonie.În mod tradiţional, Mobile World Congress atrage în fiecare an mai multe zeci de mii de vizitatori la Barcelona. Ediţia din acest an este programată în perioada 24 - 27 februarie.Asociaţia Mondială a Operatorilor (GSMA), organizaţie care reprezintă 750 de operatori de telefonie şi alte 350 de firme din industrie, precum Deutsche Telekom sau Huawei, este responsabil de organizarea congresului MWC de la Barcelona. Boardul GSMA este compus din 26 de lideri ai unora dintre cele mai mari grupuri de telecomunicaţii din lume şi este condus de directorul Orange, Stéphane Richard.O eventuală anulare a congresului MWC ar reprezenta o lovitură serioasă pentru Barcelona. În mod normal, evenimentul reprezintă un impuls de 500 milioane de dolari pentru economia locală, graţie cheltuielilor făcute de delegaţi la centrul expoziţional Fira, dar şi la restaurante şi pe călătorii cu taxiul.