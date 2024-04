'Nu mai am cuvinte! Suntem niște oameni terminați' - Tatăl tânărului ucis de Vlad Pascu, reacție la decizia CSM în cazul judecătoarei din dosar

Tatăl lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu, în accidentul de la 2 Mai, a reacționat la decizia CSM de respingere a propunerii de suspendare a judecătoarei din dosar. Judecătoarea Ancuța Popoviciu rămâne în funcție, după episodul în care a întrebat dacă Sebi este prezent în sala de judecată.

„Nu mai am nimic de comentat! Dacă cei de la CSM au spus că judecătoarea este bună pentru caz, nu mai am nimic de comentat. După ce că suntem distruși, această decizie… Aveam încredere că cineva va rezolva acest dosar. Nu mai am cuvinte! Suntem niște oameni terminați”, a spus tatăl lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu, la Antena 3.

Părinţii victimelor au acuzat comportamentul judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu. Ei au declarat jurnaliştilor că atunci când ea a intrat în sală ar fi mestecat gumă. Ulterior, judecătoarea a cerut buletinul tânărului mort în accidentul rutier, despre care nu ştia că a decedat.

Între timp, judecătoarea a formulat o cerere de abţinere, care însă a fost respinsă definitiv.

DECIZIA CSM

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a respins, miercuri, propunerea formulată de Inspecția Judiciară privind suspendarea din funcție a judecătoarei Ioana Ancuța Popoviciu, care instrumentează dosarul lui Vlad Pascu, șoferul implicat în accidentul mortal din 2 Mai.

„Respinge propunerea formulată de Inspecția Judiciară privind suspendarea din funcție a doamnei Popoviciu Ioana Ancuţa - judecător în cadrul Judecătoriei Mangalia, ca neîntemeiată. Fără cale de atac”, se arată într-un comunicat de miercuri al CSM.

Potrivit unui comunicat al CSM, în esenţă, pentru a pronunța această soluţie, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a reţinut că suspendarea din funcţie a unui judecător se poate dispune numai în condiţiile strict prevăzute de dispoziţiile art. 52 din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

„Astfel, textul de lege menționat prevede expres două situații ce pot atrage această măsură, respectiv: 1. dacă exercitarea în continuare a funcției ar putea afecta desfăşurarea cu imparţialitate a procedurilor disciplinare sau 2. dacă procedura disciplinară este de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiţiei. Analizând motivele invocate de Inspecția Judiciară în formularea propunerii de suspendare din funcție, Secția a reținut că, în cauza de faţă, nu au fost identificate elemente de natura celor care pot fi circumscrise cazurilor reglementate de textul de lege”, se arată în comunicat.

Cu referire la primul caz ce permite măsura suspendării, Secţia a reţinut că exercitarea în continuare a funcției de către doamna judecător Popoviciu Ioana Ancuța nu este de natură a afecta desfășurarea cu imparțialitate a procedurii disciplinare faţă de aceasta.

„Astfel, aspectele prezentate în spaţiul public au vizat critici aduse modalității în care doamna judecător a desfășurat cercetarea judecătorească într-un dosar penal, pentru care există alte remedii procesuale. De asemenea, aspectele privind încălcarea normelor de procedură penală pot fi invocate și prin formularea căilor legale de atac şi pot prezenta relevanţă pentru stabilirea vinovăţiei judecătorului în situaţia exercitării unei acțiuni disciplinare”, se mai spune în documentul citat.

Cu referire la cel de-al doilea caz ce permite măsura suspendării, Secția a reținut că procedura disciplinară, prin ea însăși, nu este de natură a aduce atingere prestigiului justiției, rolul ei fiind, dimpotrivă, acela de a sancționa conduitele neconforme tocmai în scopul de a contribui la asigurarea prestigiului justiției.

„Secția a constatat, totodată, și împrejurarea că până la acest moment nu s-a exercitat acțiunea disciplinară împotriva doamnei judecător Popoviciu Ioana Ancuța, deși președintele Consiliului Superior al Magistraturii a dispus, încă din 23.02.2024, sesizarea Inspecției Judiciare pentru a efectua verificările legale cu privire la aspectele decelate în presă în datele de 22 și 23 februarie 2024”, se mai precizează în comunicat.

Potrivit acestuia, respingerea propunerii de suspendare nu afectează derularea în continuare a procedurii disciplinare faţă de judecătorul vizat, fiind în competenţa Inspecţiei Judiciare prerogativa legală de a exercita acţiunea disciplinară dacă apreciază întrunite condiţiile legale.