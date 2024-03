Nu rata - Filme noi care apar în luna martie 2024

Filme noi care apar în luna martie 2024

Prima lună de primăvară aduce unele dintre cele mai așteptate producții cinematografice ale acestui an. Indiferent de preferințele tale în materie de filme, sigur vei găsi ceva care să fie pe placul tău.

Martie este o lună importantă în lumea filmelor. Este luna în care au loc Premiile Oscar, dar și luna în care se lansează unele dintre cele mai așteptate filme. Dacă în februarie s-au lansat o varietate de producții de comedie, martie aduce cu sine filme din mai multe categorii.

Luna aceasta vine cu multe surprize în materie de filme. Este o perioadă în care se vor lasa filme SF, comedii, drame, dar și animații. Totodată, unele dintre cele mai cunoscute filme își vor lansa continuarea în această perioadă. Producția Dune II este deja în cinematografe și reprezintă premiera acestei luni. Dacă ești interesată să afli mai multe despre film, poți să-i urmărești pe actori principali la lansarea oficială din Paris.

Dune II

A doua parte a adaptării lui Denis Villeneuve după romanul lui Frank Herbert, Dune, din 1965, a fost lansat în cinematografele din întreaga lume pe data de 1 martie 2024. Dune: Part Two îl readuce în prim plan pe Paul Atreides, interpretat de Timothee Chalamet, și pe Chani, interpretată de Zendaya.

Paul se va confrunta cu alegerea între iubirea vieții sale și salvarea soartei universului. Filmul este așteptat de fanii din întreaga lume, iar criticii l-au numit deja o capodoperă a producțiilor SF.

Imaginary

Pentru iubitoarele filmelor de groază avem o propunere și luna aceasta. Imaginary este un film de groază supranatural regizat de Jeff Wadlow. Povestea o urmărește pe Jessica, DeWanda Wise, care se întoarce în casa copilăriei sale.

Acolo găsește un urs de pluș, Chauncey, peste care a trecut timpul fiica ei vitregă, Alice, se atașează imediat de ursuleț ți petrece tot mai mult timp jucându-se cu el.

Totul, comportamentul lui Alice devine îngrijorător, iar jocurile pe care le joacă cu ursulețul său de pluș devin din ce în ce mai sinistre. Filmul va fi lansat pe data de 8 martie 2024, scrie IMDb.

Kung Fu Panda 4

Cea de-a patra parte a francizei Kung Fu Panda va ajunge în cinematografe pe 8 martie 2024. Intitulat Kung Fu Panda 4, filmul va reuni unele dintre cele mai îndrăgite personaje. Po, care a renunțat la titlul de Războinic Dragon, este chemat pentru a deveni Conducătorul Spiritual al Văii Păcii.

Po trebuie să-și găsească succesorul ca Războinic Dragon, dar în timp ce îl caută va trebui să lupte și cu un nou inamic. O animație care te va ține cu sufletul la gură până la final.

Cabrini

Cabrini este o dramă biografică regizată de Alejandro Gomez Monteverde. Acțiunea e amplasată în 1889 și spune povestea Francescăi Cabrini, o imigrantă italiană și misionară catolică care, după ce s-a luptat cu boala, crima și sărăcia, ajunge la New York.

Aceasta pornește într-o misiunea pentru a-l convinde pe primar să asigure locuințe și asistență medicală pentru cei mai vulnerabili. Francesca își folosește spiritul antreprenorial pentru a construi un imperiu. Filmul va apărea în cinematografele de peste hotare începând cu 8 martie 2024.

Arthur the King

Arthur The King este un film de aventură regizat de Simon Cellan Jones și bazat pe cartea de non-ficțiune Arthur – The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home, de Mikael Lindnord.

Filmul urmărește povestea lui Michael Light, căpitanul unei echipe de curse de aventură care se împrietenește cu un câine fără stăpân, rănit, pe nume Arthur. Noul său prieten îl însoțește într-o cursă incredibilă prin Republica Dominicană. Filmul este așteptat în cinematografe începând cu data de 15 martie 2024.