Nu s-a spălat pe mâini, nu a purtat mască sau nu a păstrat distanța? Managerul Spitalului Județean de Urgență Slatina are COVID-19

Managerul interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Slatina, Dan Stana, a fost confirmat cu COVID-19 şi este izolat la domiciliu, unde urmează o schemă de tratament prescrisă de medic.

Acesta a declarat luni, pentru AGERPRES, că prezintă simptome uşoare de COVID-19, respectiv lipsa gustului şi a mirosului, tuse, însă nu a avut febră.

Citește și: Gabriela Firea dă de pământ cu Ludovic Orban: ‘Inculpat pentru cel puțin trei infracțiuni – corupție și abuz în serviciu, șantaj la adresa bucureștenilor și cumpărare de voturi’

Stana a adăugat că a respectat măsurile de protecţie la serviciu şi a purtat mască.

"În afară de gust şi miros care îmi lipsesc cu desăvârşire, puţină tuse, în rest nu am febră, nu am alte simptome. Sunt acasă, în izolare, cu schema de tratament pe care o respect cu stricteţe. Respect procedurile, două săptămâni sunt în izolare la domiciliu. Soţia a avut rezultat negativ la test. La serviciu, persoanele cu care am intrat mai des în contact, şefa de la resurse umane, secretara, de la biroul financiar s-au testat duminică şi rezultatul a fost negativ. În ultima perioadă chiar am purtat masca de protecţie şi când am fost în birou, stând singur", a spus Dan Stana.

Citește și: Gabriela Firea îi bate obrazul lui Ludovic Orban: ‘Este proiectul pe care eu, împreună cu Institutul Matei Balș, condus de profesorul Adrian Streinu-Cercel, l-am inițiat încă din primăvară’

Dan Stana a venit la conducerea Spitalului Județean de Urgență Slatina după ce fostul director, Cătălin Rotea, a câștigat alegerile locale și a devenit primarul orașului Balș.

La Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, în ultimele două săptămâni, au fost confirmate aproape zilnic noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 în rândul angajaţilor.

Citește și: Video Dan Bittman, filmat în timp ce cânta într-un restaurant din Capitală

În judeţul Olt, de la începutul pandemiei au fost confirmate 3.773 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar luni au fost raportate 44 de cazuri noi.

Printre cazurile noi raportate se numără un angajat al Spitalului Judeţean de Urgenţă, un angajat al Spitalului Municipal Caracal, un angajat de la Ambulanţa Drăgăneşti-Olt şi trei cazuri în unităţile de învăţământ.

Citește și: Se trage un puternic semnal de alarmă! Șefii din Poliție impun norme de amenzi, în această perioadă

În spitalele din judeţ sunt internate 194 de persoane, în creştere faţă de săptămâna trecută, iar la ATI sunt 21 dintre pacienţii internaţi cu COVID-19.

Până luni, în judeţul Olt au decedat 112 persoane infectate cu SARS-CoV-2.

Citește și: Silviu Predoiu, fostul șef operativ al SIE: ‘Am decis sa candidez pentru un loc în Parlament. Politica trebuie să fie despre cei din jurul tău și nu despre tine’ .