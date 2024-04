Nu sunt cel mai bun jucător de snooker din toate timpurile, spune modest Ronnie O'Sullivan

Ronnie O'Sullivan, de șapte ori campion mondial, nu crede că este cel mai bun jucător de snooker din toate timpurile. Englezul debutează miercuri la Campionatul Mondial de la Sheffield, în tentativa de a obține al optulea titlu la Crucible, un record. Adversarul său e un galez de 22 de ani, potrivit mediafax.

O'Sullivan, în vârstă de 48 de ani, începe miercuri (ora 16.30) meciul din primul tur împotriva lui Jackson Page, un jucător galez de 22 de ani, venit din calificări, urmând ca a doua sesiune să aibă loc joi după-amiază.

Un nou titlu mondial l-ar duce pe O'Sullivan în fruntea deținătorilor record de trofee la Crucible, cu unul peste cele șapte succese ale lui Stephen Hendry, reușite în anii 1990.

O'Sullivan a câștigat deja celelalte două evenimente din Tripla Coroană a snookerului - Campionatul Regatului Unit și Mastersul - în acest sezon, fiind pentru a opta oară când ridică fiecare trofeu, mai mult decât orice alt jucător.

Întrebat de BBC Sport dacă se consideră cel mai bun din toate timpurile, O'Sullivan a spus:

„Nu mă consider cel mai bun. Sunt unul dintre ei, poate. Îi aveți pe Hendry, pe Steve Davis, iar pălăria mea este în ring cu ei. Eu am avut o carieră diferită de a lor. Ei au făcut-o pe o perioadă de zece ani, în timp ce eu am cam luat-o razna, mi-am revenit, am ieșit din nou din circuit, apoi mi-am revenit.

„A trebuit să merg mai departe pentru a obține ceea ce am obținut. Am fost un pic cam peste tot în acest spectacol uneori, cu lucruri care se întâmplau în afara mesei, și asta poate afecta modul în care te comporți pe ea. Hendry și Davis au avut destul de mult, totul se potrivea în jurul lor pentru a se concentra pe snooker, iar eu nu am avut asta."

O'Sullivan a câștigat primul său titlu mondial la vârsta de 25 de ani, în 2001, înainte de alte succese în 2004, 2008, 2012, 2013, 2020 și 2022, când a devenit cel mai bătrân campion mondial la vârsta de 46 de ani.

Dar el a fost în mare formă în 2023-24 și vine la eveniment ca numărul unu mondial.

El a declarat că atunci când era mai tânăr își dorea să fie văzut ca fiind cel mai bun și a adăugat:

„Când eram copil, aș fi fost disperat să fiu acolo sus cu acei băieți. Dar când ajungi acolo, vezi că este un pic anti-climax și nu este atât de grozav pe cât credeai că va fi.

„Dar, ai ajunsi atât de departe, încât e prea târziu să te retragi și să trăiești totul din nou. Îți spui „Am ceea ce am" și profiți de celelalte beneficii."

Pe lângă recordul de opt victorii în Masters, O'Sullivan a câștigat și alte 41 de turnee de clasament în cei 32 de ani de carieră profesională.

Acest total îl face lider, cu cinci în fața lui Hendry, care are 36, și mult peste alți mari ai snookerului mondial precum de patru ori campionul mondial John Higgins, cu 31, sau Steve Davis și Judd Trump, cu 28 și Mark Williams, cu 26.

O'Sullivan a declarat anterior că va renunța la acest sport, dar s-a răzgândit, iar acum este selectiv în privința evenimentelor la care joacă. El a spus ar putea juca încă cinci până la 10 ani.

„Îmi place să joc. Pot să călătoresc cam oriunde vreau să merg pentru a juca snooker și îmi iau liber când vreau", a adăugat O'Sullivan. „Sunt propriul meu șef, iar acestea sunt cele mai importante lucruri.”

„Vreau să câștig, pentru că competitivitatea a fost în mine. Trebuie să am această abordare indiferent de situație. Nu știu dacă asta mă face cel mai mare sau nu, nu știu. Nu prea contează".

În această lună, O'Sullivan a încheiat un contract de ambasador pe trei ani cu World Snooker Tour (WST) și Riyadh Season. O parte din acest contract îl va implica în postura de mentor al jucătorilor aspiranți din Orientul Mijlociu. De asemenea, englezul are și un angajament de a juca în fiecare eveniment WST din Arabia Saudită.

„Cineva va trebui să se descurce fenomenal de bine pentru a obține recordurile mele", a declarat O'Sullivan. „Va fi greu să prindă aceste recorduri acum. Totalul meu de evenimente de clasament este de bătut. Dar titlurile majore - UKs, Masters și Worlds - vor fi greu de atins.

„Sunt destul de bine cu ceea ce am făcut, dar mi-ar plăcea să câștig mai mult totuși".