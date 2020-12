Nu sunt mulţumit de rezultat, am avut ocaziile cele mai mari şi gol valabil, spune Papură după 0 la 0 cu CFR cluj

Antrenorul CS Universitatea Craiova, Corneliu Papură, s-a declarat nemulţiumit de rezultatul de 0-0 înregistrat de echipa lui în meciul cu CFR Cluj, considerând că oltenii au avut cele mai mari ocazii şi un gol valabil, în minutul 90, la un balon trimis în bară de Ovidiu Bic, care a căzut pe linia porţii, potrivit news.ro.

"Nu sunt mulţumit de rezultat pentru că am avut ocaziile cele mai mari, cred că am avut şi un gol valabil pe final. Nu pot să fiu mulţumit de rezultat în momentul în care avem astfel de situaţii, e nedrept. Am tratat fiecare meci la fel, numai că în momentul în care etapa trecută am primit gol am căzut. Dar acum am arătat caracter, am arătat că suntem o echipă puternică şi ne putem mobiliza în momente grele. (n.r. - de ce a fost eliminat?) Nu ştiu, i-am atras atenţia că a fost gol, atâta tot şi a venit şi mi-a dat al doilea galben. Cred că e o măsură prea dură în raport cu faza. E prima parte a campionatului, nu sunt mulţimit sau nemulţumit, aşa au stat lucrurile, vedem ce facem în partea a doua a campionatului. (n.r. - despre faptul că se tot vorbeşte de schimbarea lui) Cine vorbeşte să răspundă", a declarat Papură la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat marţi, pe teren propriu, cu CS Universitatea Craiova, în etapa a XV-a a Ligii I. Aceasta a fost ultima partidă a anului în primul eşalon.

FCSB a terminat turul campionatului pe primul loc, cu 34 de puncte, echipă urmată de U Craiova, cu 32 de puncte, şi de CFR Cluj, cu 31 de puncte.