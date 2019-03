NUCLEARA care stă pe masa CCR: lovitură care pune la pământ USR, PLUS, ALDE și Pro România

O adevărată bombă nucleară a ajuns pe masa judecătorilor Curții Constituționale, iar dacă va trece, atunci jocul politic pentru europarlamentare se schimbă în totalitate.

ULTIMA ORĂ - Componența BEC a fost CONTESTATĂ: judecătorii CCR, chemați să decidă soarta alegerilor

Partidul Mișcarea Populară a depus o contestație componența Biroului Electoral Central pentru că PMP nu are reprezentanți, considerându-se că acest partid nu mai are membri în Parlamentul European. Contestația PMP a fost admisă de ICCJ și trimisă spre judecare la Curtea Constituțională.

În contestația lor, cei de la PMP arată că în urma alegerilor din 2014 ei au dobândit statul de partid reprezentat în Parlamentul European câștigând două mandate prin Cristian Preda și Siegfried Mureșan. Între timp, cei doi au migrat către alte partide, dar PMP se folosește de legislația europeană care spune că europarlamentarii sunt aleșii cetățenilor europeni și, practic, PMP are grad de reprezentantivitate.

O decizie favorabilă PMP ar provoca un adevărat cutremur pe scena politică. În primul rând, USR și PLUS mizează pe faptul că l-au transferat pe Cristian Preda și astfel au membru în Parlamentul European. De asemenea, ALDE mizează pe faptul că le-a transferat pe Norica Nicolai și Renate Weber, iar Pro România mizează pe oameni precum Laurențiu Rebega sau Daciana Sârbu.

În cazul în care toți acești europarlamentari vor fi asimilați partidelor de pe listele cărora s-au ales, atunci USR, PLUS, ALDE și Pro România nu vor mai avea reprezentanți în Biroul Electoral Central și mai ales nu vor mai avea reprezentanți în secțiile de votate.

Cum argumentează PMP în sesizarea către Curtea Constituțională:

Onorata instanta este rugata sa observe ca parata, interpretand in mod eronat dispozitiile art. 24 alin. (4)

din Legea nr. 33/2007, a considerat ca subscrisa nu am niciun reprezentant in Parlamentul European, interpretand intr-un mod pur formal si literar dispozitiile legale aplicabile si nu in spiritul in care acestea au fost redactate:

„In termen de 24 de ore de la investire, judecatorii desemnati ii aleg din randul lor, prin vot secret, pe presedintele Biroului Electoral Central si pe loctiitorul acestuia. In termen de 24 de ore de la alegerea presedintelui Biroului Electoral Central, in componenta Biroului Electoral Central intra presedintele si vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente, precum si cate un reprezentant al fiecarui partid politic si al fiecarei organizatii a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au membri in Parlamentul European. Autoritatea Electorala Permanenta comunica presedintelui Biroului Electoral Central, de indata ce a fost ales, lista partidelor politice si a organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au membri in Parlamentul European.” (subl. ns.)

Biroul Electoral Central a dispus astfel, luand in considerare faptul ca la momemntul emiterii procesului – verbal contestat subscrisa, in cadrul PMP nu exista vreo persoana care sa aiba calitatea de europarlamentar, omitand cu desavarsire faptul ca in urma alegerilor europarlamentare desfasurate in anul 2014 au fost alesi 2 europarlamentari de pe listele Partidului Miscarea Populara, votati de 345.973 de oameni, asa cum rezulta din Procesul Verbal privind centralizarea voturilor si atribuirea mandatelor la alegerile pentru Parlamentul European din 25 mai 2014 (Anexa nr. 3)

Asadar, in cadrul alegerilor europarlamentare desfasurate in anul 2014, Partidul Miscarea Populara a dobandit statutul de partid care are membri in Parlamentul European, prin alegerea d-nilor Cristian Preda si Muresan Siegfried Vasile in calitate de euro parlamentari de pe listele PMP.

”Faptul ca acestia, ulterior, pe durata desfasurarii mandatului lor de europarlamentari au ales sa paraseasca partidul de pe listele caruia acestia au fost alesi nu are nicio relevanta cu privire la dobandirea statutului de partid care are „membri in Parlamentul European”

Intentia legiuitorului in acest caz este clara, desi acesta a ales o formulare nefericita, in sensul ca un partid este considerat ca avand „membri in Parlamentul European” daca la alegerile parlamentare anterioare, de pe listele acestuia au fost alesi europarlamentari si nu daca la un moment ulterior acel partid politic are un membru al sau cu calitatea de europarlamentar.

Orice interpretare contrara a dispozitiilor legale mentionate anterior ar da legitimitate practicii de traseism politic si ar ignora cu desavarsire tocmai principiul democratic pe care norme vin sa il apere, acela ca vointa alegatorilor primeaza. Or, asa cum am mentionat anterior Partidul Miscarea Populara a obtinut in cadrul alegerilor parlamentare europene desfasurate la nivelul anului 2014 votul a 345.973 de alegatori.”.