Nuclearelectrica beneficiază de servicii de Market Maker al Emitentului din partea BRK Financial Group

Conform unui comunicat remis Bursei de la Bucureşti, Nuclearelectrica, cu o capitalizare de 12 miliarde de lei, este una dintre primele companii ale cărei acţiuni au fost incluse în indicii FTSE Russell dedicaţi pieţelor emergente, FTSE Global All Cap, odată cu promovarea pieţei de capital româneşti la statutul de piaţă emergentă acum doi ani.În urma anunţului făcut public de FTSE Russell în luna august, din 19 septembrie 2022, acţiunile companiei au trecut de la categoria Mid Cap la Large Cap."Avem în vedere constant asigurarea premiselor de îmbunătăţire a lichidităţii atât pentru acţiunile SNN, prin raportare la includerea SNN în categoria Large Cap a FTSE Russell, cât şi, implicit, a pieţei de capital, în general. Implicarea activă a emitenţilor pentru a asigura o lichiditate cât mai bună prin parteneriate cu participanţii la piaţă contribuie la reducerea riscului şi creşterea valorii pentru acţionari şi potenţiali investitori", a declarat Cosmin Ghiţă, CEO Nuclearelectrica.La rândul său, Monica Ivan, director general BRK Financial Group, a afirmat că, prin semnarea acestui parteneriat, Nuclearelectrica devine emitentul cu cea mai mare capitalizare din portofoliul de clienţi pentru care BRK Financial Group prestează servicii de market making."Ne face o deosebită onoare să anunţăm parteneriatul cu Nuclearelectrica şi sperăm că rezultatele acestui parteneriat să fie cât mai vizibile într-un timp cât mai scurt, în sensul îmbunătăţirii lichidităţii din toate unghiurile (volumul tranzacţionat, numărul de tranzacţii, adâncimea pieţei şi spreadul de tranzacţionare)", a subliniat Monica Ivan.La rândul său, Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori Bucureşti, şi-a exprimat speranţa ca tot mai multe companii listate la bursă să descopere acest program şi prin intermediul acestuia să îşi crească lichiditatea acţiunilor."Începând de astăzi, avem un nou parteneriat pentru servicii de Market Maker al Emitentului la Bursa de Valori Bucureşti, de această dată între Nuclearelectrica, companie emblematică pentru piaţa de capital locală şi pentru economia României şi BRK Financial Group, unul dintre cei mai activi intermediari pentru creşterea lichidităţii la bursă. Ne dorim o piaţă mult mai lichidă, în beneficiul investitorilor şi al emitenţilor şi încheierea unui astfel de parteneriat reprezintă un pas înainte spre îndeplinirea acestui deziderat. Sper ca tot mai multe companii listate la bursă să descopere acest program şi prin intermediul lui să îşi crească lichiditatea acţiunilor", a menţionat Adrian Tănase.