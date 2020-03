Nuclearelectrica – o noua comanda de achizitie de uraniu de la CNU

Nuclearelectrica anunta lansarea unei precomenzi catre Compania Nationala a Uraniului pentru achizitia a 58.1 tone de uraniu natural sub forma de pulbere sinterizabila de UO2 necesara fabricarii fasciculelor de combustibil nuclear utilizate de centrala de la Cernavoda. Valoarea precomenzii este de 27,9 milioane lei si se realizeaza in baza contractului cadru incheiat de SNN cu CNU in 2018.

Prin Legea nr. 193/2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naționale a României referitoare la menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, CNU a devenit furnizorul principal de uraniu pentru Nuclearelectrica, in masura in care acesta dispune de cantitatile de materie prima necesare pentru Cernavoda.

Nuclearelectrica a aprobat in Adunarea Generala a Actionarilor in 22.08.2018 realizarea unei analize de tip due diligence in vederea unei potentiale preluari de catre SNN de la CNU a liniei de procesare octoxid de uraniu in dioxid de uraniu in vederea mentinerii unui ciclu integrat al producerii de combustibil si energie nucleara in Romania.

Prin reactoarele de la Cernavoda, Nuclearelectrica asigura aproximativ 18% din necesarul intern de energie al tarii.