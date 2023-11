Nuclearelectrica şi consorţiul condus de AtkinsRealis au semnat contractul pentru retehnologizarea Unităţii 1 CNE Cernavodă

Nuclearelectrica, împreună cu Candu Energy Inc. (CEI), o filială a SNC-Lavalin Group Inc. care îşi desfăşoară activitatea sub numele de AtkinsRealis, şi Canadian Commercial Corporation (CCC), o corporaţie federală de stat, au semnat marţi un contract în valoare de 781 milioane dolari canadieni, având ca obiect furnizarea de scule şi componente ale reactorului, precum şi servicii de inginerie şi tehnologie, pentru prelungirea duratei de viaţă a Unităţii 1 CNE Cernavodă, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Nuclearelectrica (SNN), semnarea contractului a avut loc la Expoziţia Mondială Nucleară de la Paris, în cadrul unei ceremonii la care au participat Mary Ng, ministrul pentru Întreprinderi Mici, Promovarea Exporturilor şi Comerţului Internaţional al Canadei (ministerul responsabil pentru CCC), Dan Drăgan, secretar de stat în Ministerul român al Energiei, Teodor Chirica, preşedintele Consiliului de Administraţie al SNN, Bobby Kwon, preşedinte şi director general al CCC, Ian Edwards, preşedinte şi director general al AtkinsRealis, şi Joe St. Julian, preşedinte, Nuclear, AtkinsRealis.

Nuclearelectrica a anunţat anterior, în data de 7 noiembrie 2023, că, în urma derulării şi finalizării unei proceduri de atribuire, a transmis către Candu Energy Inc. şi Canadian Commercial Corporation o comunicare referitoare la atribuirea contractului privind furnizarea de scule şi componente ale reactorului, precum şi servicii de inginerie şi tehnologie, în sprijinul prelungirii duratei de viaţă a reactorului CANDU al Unităţii 1 a CNE Cernavodă.

Intrarea în vigoare a contractului este condiţionată de aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor SNN, CCC primind aprobarea finală din partea Guvernului Canadei.

"Suntem bucuroşi să ne extindem colaborarea pentru proiectul de retehnologizare a Unităţii 1 a centralei nucleare de la Cernavodă cu AtkinsRealis, care şi-a dovedit deja experienţa şi capacităţile. Întrucât Unitatea 1 este un pilon strategic pentru stabilitatea energetică a României, suntem mândri să realizăm acest proiect la standard de excelenţă şi să continuăm să oferim energie curată pentru următorii 30 de ani după retehnologizarea sa. Mai mult, prelungirea duratei de viaţă a Unităţii 1, precum şi a viitoarelor două unităţi CANDU pe care le avem în plan să le dezvoltăm, vor aduce beneficii multiple pentru România: păstrarea unor locuri de muncă de înaltă calitate, precum şi crearea de noi locuri de muncă, investiţii în comunitate, o contribuţie importantă la bugetul local şi de stat, precum şi proiecte pentru lanţul de aprovizionare local, ca parte a viziunii noastre de a crea un viitor sustenabil pentru generaţiile următoare", a declarat Cosmin Ghiţă, directorul general al Nuclearelectrica.

Potrivit preşedintelui CA al SNN, Teodor Chirica, acest nou contract este un pas înainte pentru Retehnologizarea Unităţii 1, precum şi în cooperarea pe termen lung între România şi Canada în domeniul nuclear, care a început acum peste 55 ani.

"Suntem încântaţi să ne continuăm relaţia de afaceri cu Canada, proiectele noastre nucleare reprezentând repere pentru revigorarea industriei nucleare şi un pas semnificativ către un viitor energetic curat şi durabil cu reactoare nucleare", a afirmat acesta.

"Datele fundamentale de pe piaţa energiei nucleare arată că va exista o cerere susţinută şi robustă din partea guvernelor din întreaga lume pentru prelungirea duratei de viaţă a reactoarelor şi pentru construcţii noi", a comentat şi Ian L. Edwards, preşedinte şi director executiv, AtkinsRealis.

El a precizat că, de la începutul anilor '70, au fost construite aproximativ 600 de reactoare nucleare comerciale în întreaga lume, iar aproximativ 440 sunt încă în funcţiune. Multe dintre aceste reactoare se apropie de sfârşitul duratei lor de viaţă.

"Având în vedere că se aşteaptă ca cererea globală de energie electrică de bază să se dubleze sau să se tripleze, ceea ce echivalează cu o piaţă pentru peste 1.000 de reactoare noi, există multe oportunităţi de prelungire a duratei de viaţă pe care tehnologia noastră CANDU extrem de avansată este bine poziţionată pentru a le valorifica, ajutând în acelaşi timp Canada să îşi menţină statutul vital de naţiune nucleară de nivel 1", a subliniat Edwards.

În calitate de licenţiat exclusiv al portofoliului de proprietate intelectuală CANDU şi contribuind cu experienţa sa unică şi know-how în tot ceea ce priveşte aspectele tehnologiei CANDU, AtkinsRealis este singura organizaţie care şi-a asumat un rol de lider în toate proiectele de prelungire a duratei de viaţă a reactoarelor CANDU de până acum la nivel global, inclusiv cele executate cu succes sau în curs de desfăşurare în Asia, America de Nord şi America de Sud.

Lucrările executate în prezent de AtkinsRealis pentru proiectele de prelungire a duratei de viaţă a reactoarelor CANDU din Ontario includ 10 reactoare la Darlington şi Bruce Power.

"Tehnologia CANDU este unul dintre cele mai de succes produse comerciale ale Canadei. Activează pe scena mondială prin oportunităţi de export, cum ar fi în România, oferind în acelaşi timp o soluţie autohtonă pentru nevoile energetice interne în creştere ale Canadei. Reactoarele CANDU sunt una dintre puţinele tehnologii de reactoare mari disponibile pentru construcţie. Este o tehnologie specială, cu avantaje unice. Foloseşte uraniu natural ca şi combustibil, coproduce izotopi medicali care luptă împotriva cancerului, poate fi realimentată online şi se mândreşte cu standarde impecabile de siguranţă şi eficienţă în exploatare", a spus, la rândul său, Joe St. Julian, preşedinte, Nuclear, AtkinsRealis.

Cele două unităţi CANDU de la Cernavodă furnizează 20% din energia electrică a României. De la punerea în funcţiune a celor două unităţi, în 1996 şi, respectiv, 2007, ţara a evitat eliberarea a 205 milioane de tone de CO2. Funcţionarea pe termen lung a centralei de la Cernavodă este esenţială pentru a ajuta România să îşi atingă obiectivele de stabilitate energetică şi de decarbonizare, precum şi pentru a elimina treptat aproape 4 gigawaţi oră de energie electrică produsă pe bază de cărbune până în 2032.

Guvernul român şi SNN şi-au anunţat, de asemenea, intenţia de a construi încă două reactoare CANDU la Cernavodă. Patru reactoare CANDU operaţionale la centrală ar duce ponderea energiei nucleare în producţia de energie electrică a României la 33%.

În plus, SNN a semnat un memorandum de înţelegere cu o filială a Ontario Power Generation pentru a colabora la producţia de izotopi medicali care salvează vieţi cu ajutorul reactoarelor lor CANDU. Coproducţia de izotopi medicali în timp ce reactorul produce simultan energie electrică este o caracteristică unică a tehnologiei CANDU, valorificată deja cu succes de operatorii CANDU din Ontario, se precizează în comunicat.

Unitatea 2 a reactorului CANDU de la Cernavodă deţine recordul mondial pentru cel mai mare factor de capacitate (compus din fiabilitate şi timp de funcţionare) dintre toate reactoarele nucleare la nivel mondial. Tehnologia CANDU din Ontario deţine recordul pentru cea mai lungă durată de funcţionare continuă pentru orice reactor nuclear din lume.

Exploatarea pe termen lung a tehnologiei CANDU, atât prin intermediul reactoarelor CANDU existente la Cernavodă, cât şi prin intermediul noilor reactoare CANDU care urmează să fie construite, va contribui la potenţialul României de a deveni un centru regional pentru securitate energetică şi energie electrică curată în Europa de Est, cu sprijinul tehnologiei canadiene.

Nuclearelectrica este compania naţională românească producătoare de energie electrică, termică şi combustibil nuclear care funcţionează sub autoritatea Ministerului Energiei, statul român deţinând 82,49% din acţiuni, iar ceilalţi acţionari 17,50%, după listarea companiei la bursă în 2013.

Sucursala CNE Cernavodă operează două unităţi nucleare CANDU, care sunt două dintre cele mai performante unităţi dintre cele peste 400 de centrale nucleare din lume, o fabrică de combustibil nuclear şi a realizat ciclu integrat de combustibil prin achiziţia unei linii de procesare a concentratului de uraniu în vederea susţinerii proiectelor de investiţii pe termen lung ale companiei.

Nuclearelectrica are un rol major la nivel naţional, contribuind cu peste 20% din energia nucleară la producţia totală de energie şi cu 33% la producţia totală de energie fără CO2 din România.

Creată prin integrarea unor organizaţii de lungă durată, care datează din 1911, AtkinsRealis este o companie de top la nivel mondial în domeniul serviciilor profesionale şi al managementului de proiect, dedicată ingineriei unui viitor mai bun pentru planeta noastră şi pentru oamenii săi.

AtkinsRealis are peste 70 de ani de experienţă globală în domeniul nuclear, furnizând produse de tehnologie nucleară şi soluţii de servicii complete pentru utilităţile nucleare din întreaga lume. AtkinsRealis este administratorul tehnologiei nucleare CANDU, operând pe patru continente, şi oferă servicii de consultanţă şi inginerie altor dezvoltatori nucleari. Cu un portofoliu tehnologic inovator, care include accesul la peste 500 de soluţii brevetate, AtkinsRealis rezolvă provocări complexe din punct de vedere tehnic de-a lungul întregului ciclu de viaţă nuclear, de la proiectare şi construcţie nouă până la gestionarea activelor şi de la prelungirea duratei de viaţă şi gestionarea duratei de viaţă târzii până la dezafectare şi gestionarea deşeurilor.

AtkinsRealis exploatează şi gestionează situri guvernamentale de cercetare nucleară, transformând infrastructura învechită şi gestionând în siguranţă deşeurile nucleare vechi.

AtkinsRealis este, de asemenea, implicată în dezvoltarea de radioizotopi medicali pentru cercetarea cancerului prin parteneriatul cu TerraPower.

CANDU este o marcă înregistrată a Atomic Energy of Canada Limited, utilizată sub licenţă exclusivă de Candu Energy Inc., o filială a SNC - Lavalin Group Inc. care îşi desfăşoară activitatea sub numele de AtkinsRealis.